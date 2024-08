Silverstone: Emotionaler Heimsieg für Jake Dixon

Der Brite Jake Dixon sorgt in Silverstone für einen emotionalen Heimsieg. Sergio Garcia kann als Vierter seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen. Marcel Schrötter verpasst als 17. knapp die WM-Punkte.

Ai Ogura gelang gleich zu Beginn des zweiten Qualifyings eine wahre Traumrunde. Mit 2:02,040 Minuten verbesserte der Boscoscuro-Pilot vom Team MT Helmets – MSI den All-Time Lap Record von Marco Bezzecchi aus dem Jahr 2021 um über eine Sekunde. Der 23-jährige Japaner, der beste Chancen hat im nächsten Jahr in die MotoGP aufzusteigen, verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition, um den Rückstand auf seinen in der Weltmeisterschaft führenden Teamkollegen Sergio Garcia, der nur auf dem 16. Startplatz landete, zu verringern.

Den mittleren Platz in der Startaufstellung eroberte Aron Canet (Fantic Racing), der sich nur um einen Wimpernschlag geschlagen geben musste. Der Spanier verpasste die Pole-Position um 52 Tausendstelsekunden. Im Vorjahr noch in der Moto3 unterwegs, konnte der Brasilianer Diogo Moreira (Italtrans Racing) mit dem italienischen Red Bull-KTM-Ajo Piloten Celestino Vietti, den Local Hero Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team) oder Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2) einige Sieganwärter hinter sich lassen.

Enttäuschend verlief der Samstag für Fermin Aldeguer. Der Spanier, der nach seiner Siegesserie am Ende des Vorjahres mit viel Vorschusslorbeeren in die Saison ging und bereits vorzeitig einen Vertrag für die MotoGP bekam, musste in Q1 eine Extraschicht einlegen. Auch im zweiten Qualifying kam der spanische Boscoscuro-Fahrer nicht richtig in Schwung und musste sich hinter seinem GT Trevisan SpeedUp-Teamkollegen Alonso Lopez mit Platz 11 zufriedengeben. Der Deutsche Marcel Schrötter (Red Bull KTM Ajo) kam als Ersatz für Deniz Öncü auf keinen grünen Zweig – Startplatz 26.

Das Beschleunigungsduell bis zur ersten Rechtskurve auf der 5,9 Kilometer langen Piste geht beim zehnten Saisonrennen an Ogura, Vietti stürmt vor Canet, Dixon und Roberts an die zweite Stelle. Noch im ersten Umlauf übernimmt Canet, der in der Sommerpause den Schritt vor den Traualtar gewagt hat, die Führung. Vietti fällt hinter Dixon und Ogura, die sich ein Rad-an-Rad-Duell liefern, und Roberts an die sechste Position zurück.

Jaume Masia (Preicanos Racing Team), der als Weltmeister der Moto3 in die nächsthöhere Klasse gewechselt hat, sorgt in der Kurve 14 für einen Schreckmoment, als er mit seiner Kalex spektakulär von der Piste fliegt.

Nach vier Runden hat sich die Reihenfolge an der Spitze eingependelt. Canet hat den Vorsprung auf fast eine Sekunde ausgebaut. Dixon folgt vor Ogura, Roberts, Moreira und Lopez. Aldeguer liegt hinter den beiden Intact-GP-Piloten Darryn Binder und Senna Agius an der 13. Stelle, WM-Leader Garcia hat sich als 14. in die Punkteränge vorgearbeitet. Schrötter kämpft mit Barry Baltus (RW-Idrofoglia Racing GP) und Jorge Navarro (KLINT Forward Factory Team) um Platz 20.

Während Dixon am Hinterrad von Canet hängt, schmeißt Moreira an der vierten Stelle sein Motorrad ins Kiesbett. Auch US-Boy Joe Roberts zählt früh zu den Sturzopfern. Dasselbe Missgeschick ist davor schon Tony Arbolino vom Team Elf Marc VDS Racing Team unterlaufen, der Italiener kann das Rennen allerdings fortsetzen, gibt allerdings etwas später in der Box auf.

Canet und Dixon haben sich zur Halbzeit um beinahe fünf Sekunden vom Verfolgerfeld abgesetzt. Binder, der noch keinen Platz für das nächste Jahr hat, zeigt sich bestens disponiert. Der Südafrikaner liegt auf Platz 5. Mario Aji ist als Elfter so gut platziert wie noch nie davor. Während er einen wilden Abflug fabriziert, ist Schrötter drauf und dran, sein bestes Ergebnis in dieser Saison abzuliefern. Der Bayer ist in der zwölften von 17 Runden 16.

Es sieht so aus, als hätte sich Dixon vor seinem Heimpublikum einiges vorgenommen. Er lässt Canet nicht aus den Augen. Das letzte Wort im Kampf um den Sieg ist noch nicht gesprochen. Übrigens auch nicht um den letzten Platz auf dem Podium. Neben Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2) und Binder darf sich auch Garcia, der einen starken Vorwärtsdrang zeigt und bereits Fünfter ist, sowie Vietti Hoffnungen machen.

Dixon attackiert eingangs der letzten Runde und findet tatsächlich den Weg an Canet vorbei. Er kann seinen Konkurrenten aber nicht aus seinem Windschatten schütteln. Zur Freude der britischen Zuschauer an der Strecke gibt es nach 2013 in der Moto2 wieder einen Heimsieg. Mit 0.177 Sekunden prescht er zu seinem dritten Grand-Prix-Sieg. Garcia holt als Vierter hinter Vietti das Maximum aus dem Wochenende.

Die Intact-GP-Mannschaft darf sich über die Ränge 6 für Binder und 10 für Agius, der vom deutschen Team für die Saison 2025 bestätigt wurde, freuen. Wie schon auf dem Sachsenring geht Schrötter als 17. leer aus.

Weil der Polesetter Ogura mit Platz 14 enttäuscht, hat zur Halbzeit der Moto2-WM Garcia jetzt 18 Zähler Vorsprung auf den Japaner. Trotz seines Sturzes konnte Roberts letztendlich auch deshalb den dritten WM-Rang verteidigen, weil Aldeguer als Zwölfter weit hinter den Erwartungen zurückblieb.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (4. August):

1. Jake Dixon (GB), Kalex, 17 Runden in 35:25,147 min

2. Aron Canet, (E), Kalex, +0,177 sec

3. Celestino Vietti (I), Kalex, + 7,054

4. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, + 8,476

5. Manuel González (E), Kalex, + 8,781

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +8,901

7. Jeremy Alcoba (E), Kalex, + 10,505

8. Albert Arenas (E), Kalex, + 11,689

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 12,390

10. Senna Agius (AUS), Kalex, + 13,935

11. Zonta van der Goorbergh (NED), Kalex, + 14,115

12. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, + 14,308

13. Bo Bendsneyder (NED), Kalex, + 14,942

14. Ai Ogura (J), Boscoscuro, + 17,541

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 17,767

17. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 22,302



WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 160 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 123. 4. Aldeguer 112. 5. López 100. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 78. 8. Canet 78. 9. 9. Vietti 71. 10. Alcoba 57. 11. Chantra 56. 12. Arenas 56. 13. Arbolino 50. 14. Ramirez 45. 15. Agius 32.