Dauerläufer Joe Roberts ohne MotoGP-Chance für 2025

Bereits seit 2017 startet Joe Roberts in der Moto2-WM. 2024 fährt er endlich um den Titel. Doch den Sprung in MotoGP wird der 27-jährige Amerikaner und aktuell Dritte der Rangliste wohl erneut verpassen.

Der Amerikaner Joe Roberts fährt seine beste Saison in der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft. Besonders der Saisonstart ließ aufhorchen. Mit drei zweiten Plätzen bei den ersten vier GP-Events hatte der Kalex-Pilot seine Ambitionen früh klargestellt. Nach dem Sieg in Mugello wurde der Kalifornier dann endgültig zum Titelfavoriten ausgerufen und auch der bereits in Bewegung gekommene Transfermarkt der Königsklasse hatte den Namen Roberts auf dem Radar.

Dann riss der Faden. Im Training zur Dutch TT in Assen warf der Amerikaner seine Kalex hoch wie weit. Mit zertrümmertem Schlüsselbein musste die #16 aussetzen. Nur eine Woche später gab Roberts ein starkes Comeback. Mit einer Ausbeute von acht WM-Punken auf dem Sachsenring gelang eine Begrenzung des Schadens.

Doch schon beim nächsten Rennen in England folgte mit einem Crash im Rennen die nächste Nullnummer. Die direkten Kontrahenten im Kampf um die WM-Führung, Sergio Garcia und Ai Ogura, schlugen sich in Silverstone mit den Rängen 4 und 14 ebenfalls unter Wert.

In der WM-Tabelle liegt Roberts mit dem Start der zweiten Saisonhälfte daher immer noch aussichtsreich auf dem dritten Gesamtrang der Moto2-WM. Auf Tabellenführer Garcia fehlen 37 Punkte. Dass sich der Veteran wieder fängt und in der noch langen Saison noch zum Titel fährt, liegt im Rahmen der Möglichkeiten.

Eine entscheidende Zutat, die der Amerikaner in der 2024 besonders eng umkämpften Klasse – nicht weniger als sieben Piloten holten sich die Siege in zehn Rennen – mitbringt, ist die Erfahrung. So tritt der Mann aus Los Angeles die Reise in Steiermark in der Moto2-Mission bereits zum achten Mal an. Mit 27 Jahren zählt der American Racing-Pilot zu den gestandenen Männern der Kategorie. In Bezug auf Spielberg schaut die persönliche Bilanz bescheiden aus. Lediglich ein Top-10 Ergebnis steht auf seinem Österreich-Konto.

Hinzu kommt die Erkenntnis, dass trotz der fulminanten Ausgangslage aktuell kein Platz in der MotoGP frei wird. Zwar sind noch nicht alle Verträge gezeichnet, doch alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass Roberts 2025 nicht in der Königsklasse antritt. Es gilt als sicher, dass der direkt in der WM vor ihm liegenden Ai Ogura den Platz im amerikanischen Trackhouse-Team einnehmen wird. LCR-Honda wird fix mit einem Piloten aus Asien weitermachen und Pramac Racing hat auf eine Strategie mit möglichst erfahrenen Piloten eingeschwenkt. Alle weiteren Positionen sind bereits vergeben.

Mit WM-Spitzenreiter Garcia und Joe Roberts könnten damit am Ende des Jahres die erfolgreichsten Moto2-Piloten durch den Rost fallen. Während der 21-jährige Garcia in seiner zweiten Moto2-Saison steckt und damit bessere Chancen bei einem weiteren Anlauf hätte, stehen die Chancen für das Comeback eines Amerikaners in der MotoGP-Topliga deutlich schlechter.

WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 160 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 123. 4. Aldeguer 112. 5. López 100. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 78. 8. Canet 78. 9. 9. Vietti 71. 10. Alcoba 57. 11. Chantra 56. 12. Arenas 56. 13. Arbolino 50. 14. Ramirez 45. 15. Agius 32.