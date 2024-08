Intact GP: Mit Binder & Agius bester Moto2-Auftritt

Husqvarna-Intact GP verließ die britische Insel in Feierlaune. Nachdem die Moto2-Piloten Darry Binder und Senna Agius die Top-10 geentert hatten, war das Team um Jürgen Lingg zweitbeste Mannschaft beim Jubiläums-GP.

Vor dem Rennen in England standen die Vorzeichen nur bedingt positiv. Denn weder Binder noch Agius konnten sich für eine der ersten vier Startreihen qualifizieren. Binder, der im Q2 keine gute Runde erwischte, fuhr von Platz 18 los, sein junger Teamkollege begann die Silverstone-Action als 20. Speziell der Australier war mit seiner Ausgangslage nicht glücklich. Teamchef Lingg musste Agius zunächst klarmachen, dass er sich als Rookie auf der längsten Strecke des Kalenders mit gut einer Sekunde Rückstand auf die Pole bereits deutlich besser geschlagen als alle Moto2-Rookies vor ihm.

Trotz einiger Ausfälle – Roberts, Arbolino, Moreira und Chantra flogen vor dem Intact-Duo aus dem Match – zeigten beide Piloten souveräne Aufholjagden. Wie bereits in Mugello feuerte speziell Binder wie entfesselt ins Rennen. Schon in Runde 1 fielen dem Südafrikaner fünf Kontrahenten in die Hände, vor dem großen Endspurt hatte sich der jüngere der Binder-Brüder bereits bis auf Platz 4 vorgekämpft.

Anders als in Italien, als die #15 im Kies endete, behielt der Husqvarna-Pilot diesmal die Übersicht. Als Sechster im Ziel durfte er sich über warme Worte und wichtige WM-Punkte freuen.

Eine vergleichbare Leistung zeigte auch der Youngster. Agius halbierte seine Position und holte als Zehnter ebenfalls erneut Zähler. Die Führung in der Rookie-Wertung der Moto2 konnte der Australier damit ausbauen. Beachtlich: Am Zielstrich hatte 19-Jährige auch den WM-Zweiten Ogura (14.) als auch MotoGP-Aufsteiger Aldeguer (14.) hinter sich gelassen. In seiner schnellsten Runde fehlten Agius dann auch nur noch 0,9 Sekunden auf Aron Canet, der in England die höchste Pace hatte.

Mit den sehr guten Fahrten blieb zudem die Feststellung, dass nur Gresini Racing mit Manuel Gonzalez (4.) und Albert Arenas (8.) mehr Zähler beim Jubiläums-Event holte. Entsprechend erleichtert gab sich Jürgen Lingg nach dem Start in die zweite Saisonhälfte: «Beide Fahrer sind ein wirklich starkes Rennen gefahren, das war für alle im Team wichtig. Die Leistung von Darryn stimmt uns super zufrieden. Er hat hart gearbeitet und sich immer gesteigert. Es ist natürlich schade, dass er den Podiumskurs am Ende nicht mehr halten konnte, aber auch der sechste Platz ist für ihn und uns als Team nach einer turbulenten ersten Saisonhälfte ein kleiner Durchbruch.»

Der erfahrene Teamchef weiter: «Auch bei Senna war das heute nach dem unglücklichen Q1 am gestrigen Samstag eine wahnsinnig gute Performance. Er ist mit seinem zehnten Platz wieder als bester Rookie ins Ziel gekommen und das, obwohl er noch nie zuvor hier in Silverstone auf dieser langen, schweren Strecke gefahren ist.»

Auch zur generellen Situation der Intact GP-Struktur, die sich einem Ausstieg der Marke Husqvarna für 2025 gegenüber sieht, äußerte sich Lingg knapp aber mit Gewissheit: «Wir werden in den nächsten Wochen mehr über die Situation verstehen, aber was ich sicher sagen kann: Wir machen auch mit Peter (Öttl) und der Moto3-Mannschaft weiter!»

Fix ist auch, dass Senna Agius als Hoffnungsträger 2025 für Intact GP weiter in der Moto2 antreten wird. Durch die zuletzt deutlich steigende Leistungskurve von Darryn Binder und den Weggang des potenziellen Aufsteigers Collin Veijer steht derzeit auch ein Verbleib von Binder im Raum.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (4. August):

1. Jake Dixon (GB), Kalex, 17 Runden in 35:25,147 min

2. Aron Canet, (E), Kalex, +0,177 sec

3. Celestino Vietti (I), Kalex, + 7,054

4. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, + 8,476

5. Manuel González (E), Kalex, + 8,781

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +8,901

7. Jeremy Alcoba (E), Kalex, + 10,505

8. Albert Arenas (E), Kalex, + 11,689

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 12,390

10. Senna Agius (AUS), Kalex, + 13,935

11. Zonta van der Goorbergh (NED), Kalex, + 14,115

12. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, + 14,308

13. Bo Bendsneyder (NED), Kalex, + 14,942

14. Ai Ogura (J), Boscoscuro, + 17,541

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 17,767

17. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 22,302

WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 160 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 123. 4. Aldeguer 112. 5. López 100. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 78. 8. Canet 78. 9. 9. Vietti 71. 10. Alcoba 57. 11. Chantra 56. 12. Arenas 56. 13. Arbolino 50. 14. Ramirez 45. 15. Agius 32.