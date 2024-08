Weggang nach Sieg: Muss Dixon Alonso Platz machen?

Jake Dixon war der gefeierte Held der Briten am vergangenen Rennsonntag. Der Kalex-Racer mit WP-Federelementen aus dem CFMOTO-Team von Jorge Martinez erfüllte sich seinen großen Traum vom Sieg beim Heim-Grand Prix.

Doppelt süß schmeckte der Triumph nach dem völlig misslungenen Saisonstart. Nach einem harten Crash beim Training in Katar musste Jake Dixon die ersten beiden Runden auslassen. Den ersten WM-Zähler holte der Sohn des zweifachen Gespann-Weltmeisters Darren Dixon erst beim sechsten GP in Barcelona. Mit fünf Podestplätzen, inklusiven Siegen in Assen und Barcelona und WM-Rang vier 2023, war der Engländer als Mitfavorit in die Saison 2024 gestartet.

Nach dem stürmischen Comeback liegt Dixon bereits auf WM-Rang 7. Dass der 28-Jährige mit 82 Punkten Rückstand auf Sergio Garcia noch ganz nach vorne dringt, halten aber selbst enthusiastische Briten für schwer möglich.

Ausgerechnet beim großen Heimspiel des Racers aus Dover drang aus dem Fahrerlager die Information, dass Jake Dixon seinen Platz im CFMOTO-Team am Ende des Jahres räumen muss. Denn mit Moto3-Dominator David Alonso, drängt von unten unweigerlich stärkste Konkurrenz nach.

Als sicher gilt, dass der Kolumbianer, der diese Saison schon sechs Siege holte und die Weltmeisterschaft mit über 50 Punkten anführt, bei Jorge Martinez ein Moto2-Bike pilotieren wird. Jake Dixons Teamkollege Izan Guevara, ein direkter Zögling von Jorge Martinez und Moto3-Champion 2022 im Aspar hat zudem gute Karten, eine weitere Saison – dann neben Alonso – in der Mannschaft seines Mentors zu verbringen.

Da die Situation nicht über Nacht entstanden ist, hat sich der Engländer bereits auf die Suche nach einem aussichtsreichen Platz gemacht – und ist auch fündig geworden. Ebenfalls in Silverstone wurde aus dem Umfeld des Managements von Dixon bekannt, dass der frische Moto2-Sieger 2025 ins Team MarcVDS wechselt. In der Struktur des enthusiastischen Unternehmens Marc van Der Straten fahren aktuell Tony Arbolino und Filip Salac.

Mit drei WM-Titeln in der mittleren Klasse hat MarcVDS hohe Ambitionen – die 2024 nicht erfüllt werden. In erster Konsequenz ist der Umstieg von Kalex auf Boscoscuro ab der Saison 2025 bereits beschlossene Sache. Ein Vertrag mit Jake Dixon soll noch nicht unterschrieben sein, aber die Verhandlungen zwischen dem Rennfahrer aus England und dem belgischen Team haben die Phase eines losen Gerüchts bereits hinter sich gelassen.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (4. August):

1. Jake Dixon (GB), Kalex, 17 Runden in 35:25,147 min

2. Aron Canet, (E), Kalex, +0,177 sec

3. Celestino Vietti (I), Kalex, + 7,054

4. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, + 8,476

5. Manuel González (E), Kalex, + 8,781

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +8,901

7. Jeremy Alcoba (E), Kalex, + 10,505

8. Albert Arenas (E), Kalex, + 11,689

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 12,390

10. Senna Agius (AUS), Kalex, + 13,935

11. Zonta van der Goorbergh (NED), Kalex, + 14,115

12. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, + 14,308

13. Bo Bendsneyder (NED), Kalex, + 14,942

14. Ai Ogura (J), Boscoscuro, + 17,541

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 17,767

17. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 22,302

WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 160 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 123. 4. Aldeguer 112. 5. López 100. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 78. 8. Canet 78. 9. 9. Vietti 71. 10. Alcoba 57. 11. Chantra 56. 12. Arenas 56. 13. Arbolino 50. 14. Ramirez 45. 15. Agius 32.