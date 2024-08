Arón Canet nach Platz 2: «Bin nicht zufrieden»

Arón Canet verschenkte den Sieg in der letzten Runde

Arón Canet (Fantic Racing) belegte beim Moto2-Rennen in Silverstone den zweiten Platz hinter Lokalmatador Jake Dixon (CFMOTO). Ein Fehler in der letzten Runde kostete den Spanier den Sieg.

Nach zwei Ausfällen in Assen und auf dem Sachsenring lief es für Arón Canet in Silverstone endlich wieder nach Wunsch – der 24-Jährige zeigte über das ganze Wochenende starke Leistungen.

Im Rennen ging der Spanier von Startplatz zwei ins Rennen. In der ersten Runde übernahm der die Führung und legte danach ein Tempo vor, das nur Lokalmatador und CFMOTO-Pilot Jake Dixon mitgehen konnte.

Runde für Runde baute das Duo einen großen Vorsprung auf die Konkurrenten auf, wobei Canet die ersten Angriffe von Dixon abwehrte und die Führung 16 Runden lang behielt. Ein kleiner Fehler in Kurve 1 in der allerletzten Runde nutzte Dixon aus, um die Führung zu übernehmen – Canet kreuzte nur 0,177 sec hinter dem Briten die Ziellinie.

«Ehrlich gesagt, wollte ich heute unbedingt gewinnen, deshalb bin ich nicht ganz zufrieden. Durch einen kleinen Fehler in der ersten Kurve der letzten Runde, wo ich mich verschaltete, habe ich Zeit verloren», ärgerte sich Canet über den verpassten Sieg. «Ich habe am Anfang viel gepusht, dann das Tempo kontrolliert und mich entschieden, in den letzten beiden Runden noch einmal das Tempo anzuziehen. Nach meinem Fehler habe ich nochmal alles gegeben, aber Jake war sehr stark auf der Bremse. Es ist schade, dass wir den Sieg verpasst haben, aber diese Leistung ist auf jeden Fall ein Ansporn für das nächste Rennen. Wir sind bereits auf Österreich fokussiert, wo wir wieder beweisen wollen, dass wir konkurrenzfähig sind.»

In der Gesamtwertung ist Canet mit 78 Punkten auf Platz 8 zu finden. In der laufenden Saison konnte er in Portimão einen Saisonsieg einfahren.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (4. August):

1. Jake Dixon (GB), Kalex, 17 Runden in 35:25,147 min

2. Aron Canet, (E), Kalex, +0,177 sec

3. Celestino Vietti (I), Kalex, + 7,054

4. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, + 8,476

5. Manuel González (E), Kalex, + 8,781

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +8,901

7. Jeremy Alcoba (E), Kalex, + 10,505

8. Albert Arenas (E), Kalex, + 11,689

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 12,390

10. Senna Agius (AUS), Kalex, + 13,935

11. Zonta van der Goorbergh (NL), Kalex, + 14,115

12. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, + 14,308

13. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, + 14,942

14. Ai Ogura (J), Boscoscuro, + 17,541

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 17,767

17. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 22,302



WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 160 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 123. 4. Aldeguer 112. 5. López 100. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 78. 8. Canet 78. 9. 9. Vietti 71. 10. Alcoba 57. 11. Chantra 56. 12. Arenas 56. 13. Arbolino 50. 14. Ramirez 45. 15. Agius 32.