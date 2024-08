Jake Dixon (1.): Aron hat das Rennen gerettet!

Ein Tag, den Jake Dixon nie vergessen wird: Der Moto2-Pilot setzte sich entschlossen gegen Aron Canet durch und bescherte sich, seiner Familie und den britischen Fans einen heiß ersehnten Sieg beim Heim-GP.

Bereits in allen Trainings- und Qualifying-Sitzungen hatte der Pilot aus dem Team von Jorge «Aspar» Martinez mit Spitzenzeiten seine Ansprüche auf ein Finish an der Spitze des Moto2-Rennens in Silverstone klargemacht. Jake Dixon ließ sich auch weder verrückt machen von seinem Abflug 2023 in der ersten Runde seines Heim-GP, noch von der starken Konkurrenz. Zwischenzeitlich an der Spitze des Klassements im Quali gelegen, wurde der Brite noch bis an die fünfte Position zurückgereicht.

Der CFMOTO-Kalex-Pilot war sich bereits vor dem Start seinen harten Gegnern bewusst. Jake Dixon: « Es war mir klar, auf dem Papier sah ich besonders Ogura, Canet und Vietti als sehr stark an. Kurz nach dem Start als ich direkt hinter Aron Canet war, hat sich das bewahrheitet. Ich dachte nur Oh mein Gott, was hat der vor?»

Seinen spanischen Kontrahenten zollte der spätere Rennsieger dann allergrößten Respekt. «Der Rennverlauf hat mir dann in die Hände gespielt. Irgendwie habe ich es geschafft, mich an Aron anzuhängen. Aber er hat uns frei gefahren. Es war eine irre Pace und er hat das Rennen perfekt von der Spitze kontrolliert. Damit hat er uns gerettet.»

Der überglückliche Dixon weiter: «Da ich die anderen Gegner nicht einschätzen konnte und ich außerdem nicht exakt wusste, wie lange der Grip hinten anhält, wollte ich eigentlich das Reifenmaterial schonen. Aber als Aron losgelegt hat, musste ich den Plan schnell ändern.»

Mit der Lokomotive Canet gelang es Duo, sich stolze sieben Sekunden von den nächsten Verfolgern frei zu fahren. Den entscheidenden Angriff auf Platz 1 konnte der Engländer dabei erst in der letzten Runde anbringen. «Ich habe davon profitiert, dass ich auf die Zielgerade in der letzten Runde besser beschleunigt habe – dadurch bin ich neben ihn gekommen und konnte erfolgreich überholen. Ich hab dann nur noch versucht, sauber über die Runde zu kommen. Es gab Stellen, an denen ich besser unterwegs war, an anderen Ecke hatte Aron Vorteile. Glück hatte ich auch, denn vor der letzten Passage habe ich es etwas übertrieben auf der Bremse und fast hätte ich das Rennen da verloren – doch es hat geklappt.»

Vor dem Rennen in Silverstone wurde das Kalex-Moto2-Chassis mit WP-Fahrwerk von MotoGP-Held Pedro Acosta getestet. Auf die Frage, ob er von den Aussagen des Spaniers direkt profitiert habe, sagte der routinierte Dixon: «Sehr gut war, dass Pedro unser Chassis getestet hat und seine Aussagen unsere Kommentare nochmals verstärkt haben. Eine starke Meinung mehr hilft immer.»

Spannend: Nach dem zehnten Grand Prix des Jahres liegen die beiden Helden von Silverstone Dixon und Canet, die beide eine sehr wechselhafte Saison mit Verletzungspausen durchleben und beide nun auch einen GP gewinnen konnten, mit 78 WM-Zählern punktgleich auf dem siebten Platz der Tabelle.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (4. August):

1. Jake Dixon (GB), Kalex, 17 Runden in 35:25,147 min

2. Aron Canet, (E), Kalex, +0,177 sec

3. Celestino Vietti (I), Kalex, + 7,054

4. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, + 8,476

5. Manuel González (E), Kalex, + 8,781

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +8,901

7. Jeremy Alcoba (E), Kalex, + 10,505

8. Albert Arenas (E), Kalex, + 11,689

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 12,390

10. Senna Agius (AUS), Kalex, + 13,935

11. Zonta van der Goorbergh (NL), Kalex, + 14,115

12. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, + 14,308

13. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, + 14,942

14. Ai Ogura (J), Boscoscuro, + 17,541

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 17,767

17. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 22,302

WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 160 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 123. 4. Aldeguer 112. 5. López 100. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 78. 8. Canet 78. 9. 9. Vietti 71. 10. Alcoba 57. 11. Chantra 56. 12. Arenas 56. 13. Arbolino 50. 14. Ramirez 45. 15. Agius 32.