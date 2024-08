Moto2 Spielberg: Ai Ogura dominiert, Canet Zweiter

Soeben bestätigt für den Aufstieg mit Aprilia in die MotoGP ließ Ai Ogura nichts anbrennen. In beiden Trainings am Freitag war der Japaner schnellster Moto2-Pilot. Mit Canet, Gonzales und Ramirez folgen drei Spanier.

Die erste Session der mittleren WM-Kategorie am Freitagmorgen hatte den Fans in Spielberg bereits reichlich Spektakel geboten. Etliche Piloten landeten neben der Strecke. Den wildesten Abflug zeigte Izan Guevara aus der CFMOTO-Mannschaft. Nach einer langen Schrecksekunde hatte der Teamkollege von Jake Dixon das Kies mit Hilfe der Streckensicherung auf eigenen Füßen verlassen können. Die beiden zukünftigen MotoGP-Piloten aus Asien – Ai Ogura wurde von Trackhouse-Aprilia bestätigt, während Somkiat Chantra noch nicht final unterschrieben hat – gaben die Pace auf dem Red Bull Ring vor.

Am Nachmittag, erneut bei idealen äußeren Bedingungen, knüpfte der Japaner Ogura an die morgendliche Ansage an. Dahinter zunächst Canet und Chantra. Das 40-minütige Zeittraining hat bereits hohen Stellenwert. Die besten 14-Piloten können sich vorläufig für das entscheidende zweite Qualifying am Samstag klassifizieren.

Für den ersten Einsatz der Streckenposten sorge Mario Aji. Der Rookie und Teamkollege von Somkiat Chantra lag an guter fünfter Stelle, als er sich in Kurve 10 zu Boden ging. Aji blieb unverletzt.

Nicht vorhanden war die zuletzt deutliche Überlegenheit der Boscoscuro-Piloten. Mit Ausnahme von Ogura lag zur Halbzeit des Zeittrainings kein weiterer Pilot mit dem italienischen Chassis unter den Top-15.

Doch auch etablierte Kalex-Piloten kamen lange nicht in Schwung. Joe Roberts hielt sich zunächst auf Platz 23 auf.

Kurios: Zehn Minuten vor Ende der Session hatten es weder WM-Leader Garcia noch die den SpeedUP-Stars Fermin Aldeguer und Alonso Lopez, noch der WM-Dritte Joe Roberts unter die schnellsten 14 Fahrer geschoben. Auch kurios, aber längst Standard: 5 Minuten vor Ende lagen 23 Piloten innerhalb einer Sekunde auf der 4,3 km langen Piste.

Im letzten Schlagabtausche wurden die Positionen an der Spitze dann nochmals durchgemischt. Zunächst war es Chantra der in Führung ging, dann schlug aus dem Nichts Marcos Ramirez zu. Doch Ai Ogura legte wieder nach. Mit zwei Rekordrunden in Serie holte sich der zukünftige Aprilia-MotoGP-Fahrer den ersten Platz zurück.

Große Sprünge schafften noch Manuel Gonzales auf Rang 3, Sergio Garcia auf Rang 7 sowie Alonso Lopez, der seinen Boscoscuro auf Platz 4 brachte.

Darry Binder (12.) schaffte in Spielberg den vorläufigen Q2-Einzug, während Intact-GP-Teamkollege Agius als 20. am Samstag einen weiteren Anlauf nehmen muss. Den 14. und letzten Q2-Platz holt sich der zukünftige Ducati-MotoGP-Pilot Fermin Aldeguer.

Bemerkenswert: Erstmals seit seinem Aufstieg schaffte es Moto3-Weltmeister Jaume Masia am Freitag ins Q2. Der Spanier landet auf Platz 11, direkt hinter Silverstone-Sieger Jake Dixon.

Ergebnisse Moto2 Zeittraining 1 Spielberg (16. August)

1. Ai Ogura (J), Boscoscuro, 1:33,943 Min

2. Arón Canet (E), Kalex, + 0,152 sec

3. Manuel González (E), Kalex, + 0,273 sec

4. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 0,329 sec

5. Celestino Vietti (I), Kalex, + 0,351 sec

6. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 0,421 sec

7. Somkiat Chantra (T), Kalex, + 0,430 sec

8. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, + 0,520 sec

9. Tony Arbolino (I), Kalex, + 0,579 sec

10. Jake Dixon (GB), Kalex, + 0,670 sec

11. Jaume Masiá (E), Kalex, + 0,751 sec

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, + 0,780 sec

13. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, + 0,800 sec

14. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, + 0,827 sec