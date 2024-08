Jake Dixon: Wechsel zu Marc VDS beschlossene Sache

Der britische Moto2-Held Jake Dixon wird für die Saison 2025 aller Voraussicht nach beim Team von Marc VDS andocken. Damit wird ein weiterer Spitzenfahrer eine Boscoscuro steuern.

In der MotoGP-WM sind die wichtigsten Plätze längst besetzt. Offiziell zu vergeben sind nur noch die beiden Fahrerjobs bei Pramac-Yamaha sowie der zweite Platz bei LCR-Honda. Die Namen der Fahrer stehen aber hier auch schon fest, lediglich die offiziellen Statements fehlen noch.

Anders ist die Situation in der Moto2-Klasse, wo für 2025 noch einige spannende Wechselspiele bevorstehen. Ein bemerkenswerter Deal ist hinter den Kulissen schon so gut wie fixiert. Wie SPEEDWEEK.com schon Anfang August berichtet hatte, wird der Brite Jake Dixon zum Ende der Saison von der CFMoto Inde Aspar-Mannschaft der spanischen GP-Legende Jorge Martinez zum belgischen Team Marc VDS wechseln. Der 28-jährige Publikumsliebling aus Dover – er ist der Sohn von Seitenwagen-Ass Darren Dixon – führte auch in Spielberg wieder ein Gespräch über seine fahrerische Zukunft.

Dixon beendete das Jahr 2023 auf Rang 4 der Moto2-WM, hatte sich deswegen für 2024 große Hoffnungen auf den Moto2-WM-Titel gemacht. Die Saison begann jedoch schon beim Auftakt in Doha mit einem heftigen Highsider. Danach war der Brite wegen seiner Gehirnerschütterung nicht reisetauglich, musste eine Woche im Emirat in Quarantäne ausharren.

Jake Dixon holte erst beim sechsten Rennen in Barcelona seine ersten WM-Punkte in der laufenden Saison, seit dem weist er aber die zweitbeste Gesamt-Ausbeute im Moto2-Feld auf. Durch seinen dritten Moto2-Karriere-Sieg hat sich Dixon in der WM-Tabelle wieder auf Rang 7 vorgeschoben.

Der anstehende Wechsel des Familienvaters Dixon zu Marc VDS bringt aber auch noch eine weitere wichtige Komponente mit sich, denn die sehr internationale Struktur von Bier-Milliardär Marc van der Straaten Wechsel wechselt im kommenden Jahr den Chassis-Hersteller, wird dann nicht mehr auf Kalex, sondern auf das Material von Entwickler Luca Boscoscuro setzen. Dixon wird bei Marc VDS den glücklosen Filip Salac ersetzen.