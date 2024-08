Spielberg Quali 2: Kalex 1-2 mit Vietti und Canet 17.08.2024 - 14:41 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Pole Position für Celestino Vietti in Spielberg

In einer zerfahrenen Quali-Sitzung auf der Berg- und Talbahn in der Steiermark gelang KTM-Ajo-Pilot Celestino Vietti die beste Moto2-Runde vor Aron Canet. Ebenfalls in Reihe 1 – WM-Leader Garcia.