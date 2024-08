Moto2: Aron Canet auch 2025 bei Fantic Racing

Der spanische GP-Sieger Aron Canet und die italienische Mannschaft von Fantic Racing haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Canet setzt mit Fantic auf den Moto2-Titelgewinn 2025.

Nachdem die Türen für einen Aufstieg in die MotoGP für alle Piloten, mit Ausnahme von Ai Ogura, Somkiat Chantra und dem bereits zum Saisonstart 2024 fixierten Fermin Aldeguer, zugefallen sind, geht es nun darum, die besten Plätze der mittleren Klasse abzusichern.

Einen frühen Schritt geht das Team unter der Leitung von Roberto Locatelli. In Spielberg bestätige die Struktur von Fantic Racing eine weitere Zusammenarbeit mit Aron Canet.

Canet wechselte für die Saison 2024 zu Fantic Racing in die Moto2 und begann die Saison mit einer Pole-Position in Katar. In der ersten Hälfte der Saison sicherte er sich zwei weitere erste Startplätze. Bei seinem zweiten GP-Auftritt mit dem Team holte der 24-jährige Spanier seinen ersten Sieg in der mittleren Kategorie. Nach seinem zweiten Platz beim GP von Großbritannien hat Canet insgesamt 39 GP-Podiumsplätze inne.

Der Moto2-Pilot sagte nach der Vertragsverlängerung um ein Jahr: «Ich bin wirklich glücklich, meinen Vertrag mit Fantic Racing zu verlängern. Das Team treibt mich immer an, mein Bestes zu geben, und es ist wie eine Familie für mich. Wir sind auf einem hohen Niveau, aber wir wollen in diesem Jahr weiterwachsen, um für den Rest der Saison und für 2025 noch stärker zu sein. Ich bin mit einem klaren Ziel hier: mit Fantic Weltmeister zu werden!»

Ex-Weltmeister Roberto Locatelli, freute sich in seiner Funktion als Moto2-Teammanager ebenfalls: «Ich glaube, dass die Verpflichtung von Aron für die nächste Saison ein großer Schritt ist. In nur zwei Jahren des Engagements im MotoGP-Fahrerlager hat Fantic bereits seine Spuren im GP-Sport hinterlassen. Auch für Aron ist es ein großer Schritt, denn er ist ein Top-Fahrer, der die Möglichkeit haben wird, gemeinsam mit uns um weitere Erfolge zu kämpfen. Seine Entscheidung, mit uns weiterzumachen, unterstreicht sein Vertrauen in das Projekt Fantic Racing.»