Chantra: Nach Body-Check bereit für Saison-Höhepunkt

2023 hatte der Thailänder Somkiat Chantra beim Moto2-Rennen in Motegi triumphiert. 2024 stand Chantra nicht am Start – das angefahrene Bein muss für den bald anstehenden Thailand-GP in Bestform sein.

Aufmerksamen Beobachtern der Moto2-Weltmeisterschaft war nicht entgangen, dass beim großen Preis von Japan die Startnummer 35 nicht im Rennen war. Ausgerechnet beim Heim-Event der Idemitsu-Honda-Asia-Mannschaft blieb die Kalex des Thailänders unbesetzt.

Die Entscheidung nicht anzutreten war weder dem Athleten noch seinem Arbeitgeber leicht gefallen, doch mit Blick auf den weiteren Rennkalender die sichere Variante. Zu wichtig sind der Honda-Mannschaft sowohl der anstehende Thailand-GP als auch die bereits anlaufende Vorbereitungen für den Wechsel von Chantra in die MotoGP-Königsklasse. Bereits am Dienstag nach dem Saisonfinale in Valencia wird Somkiat Chantra die interne Nachfolge von Taka Nakagami antreten.

Aus Marketing-Sicht wäre ein Nichtstart des Thailänders beim übernächsten GP in Buriram eine riesige Katastrophe. Schon jetzt wird der Noch-Moto2-Pilot in seinem Heimatland zum Helden befördert.

Was war passiert und hatte die Rennpause in Motegi verursacht? Noch in der Startrunde kam es zu einer scheinbar harmlosen Kollision mit Fermin Aldeguer. Weder der Spanier noch Chantra gingen bei dem Vorfall zu Boden, doch die #35 war sofort stehend k.o. Beim Anbremsen von Kurve 10 hatte sich der Aldeguer auf der Boscoscuro so optimistisch an Somkiat Chantra vorbeigepresst, dass der Thailänder an der Schulter von Aldeguer getroffen wurde. Schlimmer noch – mit dem Vorderrad war der Spanier ans Bein des Kontrahenten gefahren. Chantra ging weit und konnte nur noch unter großen Schmerzen zurück in Box kehren.

Der Pilot wurde umgehend zu einem Check ins Medical Center gebracht und von dort weiter ins nächste Krankenhaus zu genaueren CT- und Röntgenaufnahmen transportiert. Befürchtungen, bei dem wuchtigen Treffer wäre der Bandapparat an Chantras rechtem Bein demoliert worden, bestätigten sich zum Glück nicht. Lediglich gravierende Prellungen an Knie und Schienbein konnten festgestellt werden.

Da es vom Fahrerlager von Mandalika volley zum Japan-GP ging, fiel die Entscheidung dem Thailänder die entsprechende Zwangspause zu verordnen. Eine doppelte qualvolle Pause – denn 2023 hatte Chantra das Moto2-Rennen in Motegi gewonnen.

Sicher ist: Nach dem Solo-Auftritt des Teams mit Mario Aji in Japan werden in Australien wieder beide Moto2-Akteure von Honda-Asia auf die Strecke gehen. Wenn auch noch nicht in Bestform, Chantra soll sich für den wichtigen Thailand-GP bestmöglich einschießen.