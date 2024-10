Die Moto2-Startaufstellung 2025 ist fast komplett

Vor den letzten vier Saisonrennen sind in der Moto2 schon viele Plätze für 2025 vergeben. Viele Fahrer bleiben der Klasse treu, vier Talente steigen aus der Moto3 auf, einen Quereinsteiger gibt es aus der Supersport-WM.

Die Startaufstellung für die Moto2-WM 2025 ist nahezu komplett – der Transfermarkt war sehr aktiv, es sind nur noch wenige Plätze zu vergeben. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick darüber, welche Verträge bislang unter Dach und Fach sind.

Fangen wir mit den Aufsteigern aus der Moto3-WM an – allen voran der frisch gebackene Weltmeister David Alonso. Der Kolumbianer hält dem Aspar-Team von Jorge Martinez die Treue und wird intern aufsteigen. Der Wechsel von Alonso in die Moto2 wurde Anfang September bekannt gegeben. Sein Teamkollege wird dort Daniel Holgado, der aktuell Zweite in der Moto3-WM. Somit werden nächstes Jahr aus den Konkurrenten Teamkollegen.

Auch der momentan Drittplatzierte in der Moto3-WM, Collin Veijer, wird aufsteigen – er wird bei KTM Ajo der neue Teamkollege von Deniz Öncü. Celestino Vietti wird ins SpeedUp-Racing-Team wechseln.

Der Spanier Ivan Ortola, derzeit Vierter in der Moto3, wird 2025 ebenfalls eine Stufe höher antreten – er wird intern im Team MT Helmets - MSI aufsteigen und dort den Platz von Ai Ogura einnehmen, der seinerseits in die MotoGP wechseln wird. Der Teamkollege von Ortola wird Sergio Garcia sein.

Der Moto3-Vizeweltmeister von 2023 Ayumu Sasaki hatte in seiner Moto2-Rookie-Saison in der Mastercamp-VR46-Mannschaft bislang eine miserable Saison. 2025 wird es für den Japaner im Team RW Racing GP neben Zonta van den Goorbergh weiter gehen.

Trotz durchwachsener Ergebnisse bekommt Filip Salac 2025 eine zweite Chance im belgischen Team Marc VDS. Der Tscheche wird mit Jake Dixon einen neuen Teamkollegen bekommen – der Brite ersetzt den Italiener Tony Arbolino, der wiederum nächstes Jahr für die neu formierte Pramac-Yamaha-Struktur in der Moto2 um den Titel kämpfen wird. Teamkollege von Arbolino wird voraussichtlich Izan Guevara.

Viele gescheiterte Moto2-Piloten sind in der Vergangenheit in die Supersport-WM gewechselt und konnten dort Erfolge erzielen – Nicolo Bulega und der Schweizer Dominique Aegerter wurden sogar Champions. Seit in der Moto2 ebenfalls mit Reifen von Pirelli gefahren wird, schauen die Moto2-Teamchefs auch über den Tellerrand und ins Supersport-Paddock. So wird Supersport-WM-Leader Adrian Huertas nächstes Jahr für das Italtrans-Team an den Start gehen. Moto2-Rookie Diogo Moreira wird als zweiter Fahrer im italienischen Team bleiben.

Japan-Sieger Manuel Gonzalez wird 2025 vom Team Gresini Racing zum deutschen Intact-GP-Team wechseln. Er wird dort den Südafrikaner Darryn Binder ersetzen. Der Australier Senna Agius bleibt im Team.

Bereits Mitte August haben sich Indonesien-Sieger Aron Canet und Fantic Racing für die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit im nächsten Jahr geeinigt.

Joe Roberts wird 2025 weiterhin im Moto2-Team American Racing an den Start gehen. Zunächst wurde er als heißer Kandidat für einen Platz im MotoGP-Team von Trackhouse Racing gehandelt – das amerikanische Team entschied sich jedoch für den Japaner Ai Ogura.

Zum Schluss kommen wir zu den Moto2-Assen, die nächstes Jahr in die MotoGP aufsteigen werden. Der Spanier Fermin Aldeguer wird 2025 und 2026 für Gresini Ducati an den Start gehen. Der Thailänder Somkiat Chantra hat für nächstes Jahr einen Vertrag mit LCR-Honda unterschrieben. Wer sein Nachfolger im Idemitsu Honda Team Asia wird, ist noch nicht entschieden.

Die Moto2-Teams für die Saison 2025 (Stand: 11. Oktober 2024):

RW Idrofoglia Racing GP (Kalex):

Zonta Van den Goobergh

Ayumu Sasaki



Elf Marc VDS (Boscoscuro):

Jake Dixon

Filip Salac



OnlyFans American Racing Team (Kalex):

Joe Roberts

Marcos Ramirez



Red Bull KTM Ajo (Kalex):

Deniz Öncü

Collin Veijer



MT Helmets – MSI (Boscoscuro):

Sergio Garcia

Ivan Ortola



Fantic Racing (Kalex):

Aron Canet



Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex):

Manuel Gonzalez

Senna Agius



CF Moto Aspar Team (Kalex):

David Alonso

Daniel Holgado



SpeedUp Racing (Boscoscuro):

Alonso Lopez

Celestino Vietti



Idemitsu Honda Team Asia (Kalex):

TBA



Yamaha MasterCamp Moto2 (Kalex):

Tony Arbolino?

Izan Guevara?



QJMotor Gresini Moto2 (Kalex):

TBA



Preicanos Racing Team (Kalex):

Jaume Masia



Italtrans Racing Team (Kalex):

Diogo Moreira

Adrian Huertas



Klint Forward Factory Team (Forward):

Alex Escrig

Xavier Artigas