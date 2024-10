Bestätigt: RW Racing GP sichert sich Ayumu Sasaki

Nach einer verheerenden Moto2-Premierensaison stand die Karriere des Moto3-Vizeweltmeister Ayumu Sasaki auf der Kippe. Jetzt steht fest: Für Sasaki geht es weiter, bei RW Racing GP neben Zonta van den Goorbergh.

Wie SPEEDWEEK.com bereits vor dem Japan-GP berichtet hatte, gab es eine konkrete Annäherung des niederländischen Rennstalls RW-Idrofoglia Racing GP und dem japanischen Moto2-Piloten Ayumu Sasaki. Nun steht offiziell fest, dass sich Sasaki und RW Racing gleich für die nächsten beiden Jahre der Moto2-WM verbündet haben. Ayumu Sasaki hat einen von Teammanager Jarno Janssen aufgesetzten Vertrag für 2025 und 2026 unterschrieben.

In der offiziellen Teammitteilung wurde auch bestätigt: RW Racing GP setzt für diese Phase auch weiterhin auf den deutschen Chassis-Hersteller Kalex. Aktuell ist die Mannschaft unter der Regie von Ex-GP Pilot Janssen mit Zonta van den Goorbergh und dem Belgier Barry Baltus aktiv. Dank schlauer Reifenstrategie gelang dem jungen Niederländer in Motegi mit Rang 5 sein bestes Moto2-Ergebnis. Baltus, der mit einem Podium in die Saison gestartet war, danach aber nicht nachlegen konnte, verlässt RW Racing – höchstwahrscheinlich in Richtung Fantic Racing.

Für Ayumu Sasaki ist der Vertag mit dem etablierten Team von Jarno Janssen der sprichwörtliche Rettungsanker. Denn seit einer furiosen Saison 2023 – Sasaki wurde bei Intact-GP Vizeweltmeister – geht für Sasaki nichts mehr zusammen. Das Debüt in der Moto2-WM in der Mastercamp-VR46-Mannschaft verlief bislang voller Frustrationen und Stürze. Auch durch die Umstrukturierungen in der von Yamaha finanzierten Moto2-Einheit geriet der Japaner schon früh aufs Abstellgleis. Aktuell liegt Ayumu Sasaki mit vier Punkten auf WM-Rang 27.

Nach der Rettungsaktion durch RW Racing zeigte sich Sasaki entsprechend erleichtert: «Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, in den nächsten beiden Saisons für RW-Idrofoglia Racing GP zu fahren. Ich habe das Gefühl, dass ich stärker werde und mich von Rennen zu Rennen besser an die Moto2-Klasse anpasse. Ich freue mich darauf, meine Fortschritte im nächsten Jahr fortzusetzen, und ich bin sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Danke an alle, die mich unterstützt haben.»

Bestätigt wird das Vertrauen in die Künste des Japaners von Teammanager Jarno Janssen: «Wir freuen uns darauf, diese neue Herausforderung mit Ayumu anzunehmen. Er ist ein Fahrer, den wir schon seit Jahren verfolgen und der viel Talent hat. Ein Zwei-Jahres-Vertrag ist sehr wichtig für uns, um schließlich gemeinsam die Früchte zu ernten. Willkommen Ayumu!»

Auch in der Moto2-Kategorie hat sich die Fahreraufstellung für die kommende GP-Saison damit weiter komplettiert. Lediglich Mastercamp-Yamaha, 2025 unter der Regie von Pramac Racing und Honda-Asia haben noch keinerlei Angaben zu ihrer Besetzung gemacht.