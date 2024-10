Filip Salac (3.) ließ sich von Ai Ogura inspirieren

Marc-VDS-Pilot Filip Salac erzielte im Moto2-Rennen in Motegi sein erstes Saisonpodium. Seine Entscheidung, mit Slicks zu starten, erwies sich als goldrichtig. Dabei nahm er sich WM-Leader Ai Ogura zum Vorbild.

Filip Salac (Marc VDS) war die Freude nach seinem dritten Platz im Moto2-Rennen in Motegi anzusehen. Nach einer bislang schwierigen Saison mit Verletzungen und schlechten Ergebnissen, war das erste Podium im Jahr 2024 wie Balsam auf seine Seele.

Wie WM-Leader Ai Ogura, Manuel Gonzalez, Jeremy Alcoba und Zonta van den Goorbergh bewies der Tscheche Mut und erschien beim Neustart des Rennens mit Slicks in der Startaufstellung. «Als ich die Wolken am Himmel sah, drängte mich das Team, mit Regenreifen zu starten, weil sich Tony ebenfalls dafür entschieden hatte. Aber ich sagte nein – wir kämpfen nicht um die Weltmeisterschaft, also konnten wir dieses Risiko eingehen», erklärte der 22-Jährige. «Aber als ich in der Sighting Lap mit meinen Füssen den Boden berührte, merkte ich, dass die Strecke nass war. Ich hielt dann unter dem Tunnel an, bevor es zur Startaufstellung ging, und sah, dass Ogura mit Slicks in die Startaufstellung fuhr. Ich dachte mir dann, der WM-Führende wird schon wissen, was er tut – dann bin ich ihm gefolgt.»

Salac ging von Position 18 ins Rennen und pflügte danach, wie alle anderen Fahrer auf Trockenreifen, durch das gesamte Feld. Während Gonzalez und Ogura in einer anderen Liga unterwegs waren, lieferte sich Salac mit Alcoba und van den Goorbergh einen harten Kampf um Platz 3 – am Ende setzte sich Salac durch und querte mit über neun Sekunden Rückstand auf Sieger Gonzalez als Dritter die Ziellinie.

«Es war ein hartes Jahr für mich seit Beginn der Saison mit zwei Operationen. Ich kam zum Team und meine Erwartungen waren, um den Titel zu kämpfen, doch dazu war ich nicht in der Lage», betonte Salac. «Es war hart, aber heute wird die erste Nacht in diesem Jahr sein, in der ich gut schlafen werde.»

Filip Salac liegt in der Gesamtwertung mit 57 Punkten auf Rang 15. Ende September hat er seinen Vertrag mit dem belgischen Marc-VDS-Team um ein weiteres Jahr bis Ende 2025 verlängert.

Ergebnisse Moto2 Motegi, Rennen (6. Oktober):

1. Manuel González (E), Kalex, 12 Runden in 22:52,521 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +2,535 sec

3. Filip Salač (CZ), Kalex, +9,103

4. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +9,240

5. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +14,758

6. Xavier Artigas (E) Forward, +35,812

7. Celestino Vietti (I), Kalex, +53,981

8. Diogo Moreira (BR), Kalex, +54,378

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +56,637

10. Izan Guevara (E), Kalex, +58,794

11. Tony Arbolino (I), Kalex, 59,265

12. Jake Dixon (GB), Kalex, +59,693

13. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +59,757

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1:02,809

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +1:03,289

Moto2-WM-Stand nach 16 von 20 Rennen:

1. Ogura 228 Punkte. 2. Garcia 168. 3. Lopez 163. 4. Canet 156 5. Roberts 153. 6. Gonzalez 153. 7. Aldeguer 150. 8. Vietti 140. 9. Dixon 133. 10. Arbolino 127. 11. Ramirez 79. 12. Chantra 78. 13. Alcoba 74. 14. Arenas 65. 15. Salac 57. 16. Binder 50. 17. Agius 47. 18. Moreira 36. 19. Öncü 34. 20. Guevara 34. 21. Baltus 31. 22. Vd Goorbergh 31. 23. Foggia 18. 24. Artigas 10. 25. Bendsneyder 7. 26. Navarro 6. 27. Sasaki 4. 28. Masia 4. 29. Aji 3. 30. Ferrari 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 342 Punkte. 2. Boscoscuro 328. 3. Forward 16.