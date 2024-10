Moto2: WM-Entscheidung vertagt, Fermin Aldeguer siegt

Fermin Aldeguer gewinnt auf der letzten Runde den GP von Australien, setzt sich gegen Aron Canet durch. Senna Agius fährt vor seinem Heimpublikum aufs Podium. Ai Ogura kann den WM-Titel nicht klarmachen.

WM-Entscheidung vertagt! Ai Ogura fährt im Rennen auf Phillip Island nur auf Rang 4, kann somit die Weltmeisterschaft nicht in Australien klarmachen. Das Rennen auf der beliebten Insel-Strecke nahe Melbourne war sein erster Matchball gewesen, der zweite Nicht-Europäer zu werden, der den Moto2-WM-Titel nach Remy Gardener holen kann.

Für Ai Ogura (Startplatz 9) war zu Beginn des Australien-Wochenendes klar: Baut er seinen Vorsprung von 60 auf 76 Punkte auf Sergio Garcia (Startplatz 16) aus, holt also 16 Punkte mehr, dann kann er bereits auf Phillip Island Weltmeister werden! Dazu reichte es im der Platzierung nicht. Der Vorsprung beträgt nun 65 Punkte auf Aron Canet. Ein Ergebnis in den Top-5 nächste Woche würde ihm also den Titel sichern.

Großer Jubel bei Senna Agius: Der Aussie fuhr vor seinem Heimpublikum aufs Podium. Premiere für den jungen Piloten aus Sydney.

Der Reihe nach: Aus der ersten Startreihe ins Rennen gingen Fermin Aldeguer, Aron Canet, Alonso Lopez. Gleich in der ersten Runde kam es zu einer Kollision zwischen Jake Dixon und Dennis Foggia. Ai Ogura war in Runde 2 schon Fünfter. An der Spitze war es ein enges Duell zwischen Aldeguer, Canet und Lopez – nach drei Runden hatten Lopez und Aldeguer Plätze getauscht.

Gonzalez musste eine Long-Lap-Strafe für ein Manöver gegen Aldeguer im Qualifying absitzen. Das tat er in Runde 5, spülte so Ogura auf Rang 4 vor. Der Japaner war somit direkt hinter der Spitzengruppe, die er für seinen Titel unbedingt brauchte – allerdings mit einer Lücke von knapp über 2,5 Sekunden.

In Runde 6 war das Rennen für Zonta vd Goorbergh per Crash beendet. Der Australier Senna Agius hatte sich mittlerweile zur Begeisterung seines Heimpublikums von Startplatz 13 auf Rang 6 vorgekämpft.

In Runde 8 ein richtig brenzliger Moment: Zwischen Aldeguer und Canet kam es an der Spitze fast zur Berührung. Profiteure waren Aldeguer und Lopez, die sich vor ihrem Landsmann auf die Plätze 1 und 2 setzen konnten. Ogura weiter an Rang 4 mit inzwischen Senna Agius im Nacken und über 4 Sekunden auf das Spitzen-Trio.

In Runde 12 dann Canets erfolgreicher Angriff auf Platz. Aldeguer hatte sich bereits eine Lücke von gut einer halben Sekunde aufgebaut. Und großer WM-Rückschlag für Ogura: Der Japaner wurde von Senna Agius in Runde 12 überholt und auf Platz 5 verdrängt. Für Deniz Öncü und Jaume Masia war das Rennen nach einem Unfall leider beendet.

Ogura fiel in Runde 15 dann kurz noch weiter zurück, wurde von Baltus überholt. In Runde 17 schnappte sich Canet dann die Führung von Aldeguer. Ogura eroberte Rang 5 von Baltus und kurzzeitig auch Rang 4 von Agius zurück. Halten konnte er aber nur Platz 5.

Alonso Lopez crashte in Kurve 4 an Rang 3 liegend – und spülte so Senna Agius aufs Podium. Begeisterung auf den Rängen – ausgerechnet vor seinem Heimpublikum holte Agius sein erstes Podium! Nach der Ziellinie stürzte er dann noch ein wenig beim Feiern mit der australischen Flagge – aber kein Grund zur Sorge, die Party ging weiter. Dahinter konnte Ogura Rang 4 verteidigen.

Bis zum Schluss war das Duell um den Sieg zwischen Aldeguer und Canet knackig. Auf den letzten Metern berühren die Spanier einander. Erst in der letzten Kurve war klar: Fermin Aldeguer gewinnt den Australien-GP!

Aldeguer: «Unglaublich! Ich wollte hier seit drei Jahren unbedingt gewinnen nach drei Pole-Positions.»

Canet: «Ich habe nicht gewonnen, aber es fühlt sich an wie ein Sieg, weil ich 100 Prozent gegeben habe.»

Agius: «Mir fehlen die Worte! Meine ganze Familie ist hier. Danke an das Team, dass sie an mich geglaubt haben, es war nicht einfach. Mein erstes Podium zu holen, ist wirklich emotional, ich kann es kaum glauben.»

Ergebnisse Moto2 Rennen Phillip Island (20. Oktober):

1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 23 Runden in 35:08,816 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,194 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +7,228

4. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +8,385

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +8,397

6. Manuel González (E), Kalex, +10,742

7. Barry Baltus (B), Kalex, +10,775

8. Tony Arbolino (I), Kalex, +17,343

9. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,591

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +17,721

11. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +29,360

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, 29,387

13. Albert Arenas (E), Kalex, +29,864

14. Filip Salač (CZ), Kalex, +30,077

15. Mario Aji (RI), Kalex, +30,465

Moto2-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Ogura 241 Punkte. 2. Canet 176. 3. Aldeguer 175. 4. Garcia 175. 5. Lopez 163. 6. Gonzalez 163. 7. Roberts 153. 8. Vietti 140. 9. Arbolino 135. 10. Dixon 133. 11. Ramirez 85. 12. Alcoba 79. 13. Chantra 78.14. Arenas 68. 15. Agius 63.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 362 Punkte. 2. Boscoscuro 353. 3. Forward 16.