Senna Aigus (3.): Jubel und Sturz auf der In-Lap!

Der australische Moto2-Rookie Senna Aigus aus dem deutschen Team Liqui Moly-Intact-GP preschte bei seinem Heim-Grand-Prix auf Phillip Island erstmals auf das Podium eines WM-Laufes – von Startplatz 13.

Senna Aigus ließ die 40.000 Fans am Sonntag an der Piste auf Phillip Island schon vor der MotoGP-Show jubeln. Der erst 19-jährige Australier schaffte für das im Allgäu stationierte Liqui Moly-Intact-GP-Team erstmals auf das Podium. Für den Durchbruch suchte er ausgerechnet sein Heimrennen aus. Aigus, der mit seinem Vater in Spanien lebt, kam nach seiner beeindruckenden Aufholjagd sieben Sekunden hinter Sieger Fermin Aldeguer in Ziel.

Aigus – der in seiner ersten permanenten Moto2-Saison bereits einige Mal sein Talent aufblitzen ließ, holte im Finish Alonso Lopez ein. Als der Spanier stürzte, behauptete sich die #81 vor seinen Fans auch gegen den japanischen WM-Leader Ai Ogura im Kampf um den letzten Podestplatz. «Ich habe keine Worte», strahlte der junge Racer beim Interview. Agius weiter: «Ich war etwas enttäuscht über die fünfte Startreihe, aber ich spürte, dass ich viel mehr Potenzial hatte. Aber ich wollte aber nach dem Start einfach ruhig bleiben, die Reifen verstehen - nicht strapazieren und auch von all den kniffligen Situationen wegbleiben.»

Senna Agius, der Australiens Legende Mick Doohan mit einem speziellen Replika-Helm ehrte: «Es war recht schwer zu überholen, ich habe vorne die Jungs wegfahren sehen, habe mich aber dann gut gefühlt. Ich konnte dann auch zu Lopez aufschließen, habe dabei aber die linke Seite des Reifens etwas kaputt gemacht. Ich wusste aber, dass ich ein paar Zehntel schneller bin, wollte ihn daher am Ende schnappen. Dann hat er einen Fehler gemacht und am Ende waren es für mich die wohl längsten fünf Runden meiner Karriere.»

«Ich bin so glücklich. Es ist so schön, dass ich all das hier mit den Leuten teilen konnte. Das Wetter war dann auch gut für großartigen Rennsport.» Der Rookie sprudelte weiter: «Ich wollte ruhig bleiben. Ich denke, ich hätte mit den Top-4 mithalten können, wenn ich weiter vorne gestartet wäre. Mit einigen Runden mehr hätte ich wohl am Ende Probleme bekommen. Den Sturz habe ich mir zum Glück für die In-Lap aufgespart – da war es einfach nur noch verückt, plötzlich lagen alle auf mir!»

Den Druck konnte Agius in Australien in positive Energie umsetzen: «Ehrlich gesagt, hat dieses Wochenende die Freude zurückgebracht. Ich habe mich an diesem Wochenende super ruhig gefühlt, wollte in jeder Session meinen Job machen. Ich hätte in Indonesien schon in den Top-5 sein können. Ich werde das jetzt voll genießen, aber auch am nächsten Wochenende wieder versuchen, den Job gut zu erledigen. Ich bin als Junior hier gefahren, durfte aber unter 16 hier nicht fahren. Die Jungs hier fahren seit Jahren auf dieser Piste. Von der Strecke her hatte ich wohl keinen großen Vorteil. Die Piste ist einfach speziell, ist extrem schnell und es dreht sich sehr viel um die Reifen.»

Bevor Senna Agius erstmals ein WM-Podium besteigen durfte, bedankte sich der Aussie ausgiebig bei seiner Intact-GP-Mannschaft, der er auch 2025 treu bleiben wird.

Ergebnisse Moto2 Rennen Phillip Island (20. Oktober):

1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 23 Runden in 35:08,816 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,194 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +7,228

4. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +8,385

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +8,397

6. Manuel González (E), Kalex, +10,742

7. Barry Baltus (B), Kalex, +10,775

8. Tony Arbolino (I), Kalex, +17,343

9. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,591

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +17,721

11. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +29,360

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, 29,387

13. Albert Arenas (E), Kalex, +29,864

14. Filip Salač (CZ), Kalex, +30,077

15. Mario Aji (RI), Kalex, +30,465



Moto2-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Ogura 241 Punkte. 2. Canet 176. 3. Aldeguer 175. 4. Garcia 175. 5. Lopez 163. 6. Gonzalez 163. 7. Roberts 153. 8. Vietti 140. 9. Arbolino 135. 10. Dixon 133. 11. Ramirez 85. 12. Alcoba 79. 13. Chantra 78.14. Arenas 68. 15. Agius 63.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 362 Punkte. 2. Boscoscuro 353. 3. Forward 16.