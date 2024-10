Aron Canet (2.): «Es ist für mich ein Kontaktsport»

Aron Canet (Fantic) erreichte im Moto2-Rennen auf Phillip Island den zweiten Platz. Den Zweikampf mit Fermin Aldeguer genoss er, denn er mag das Racing im Stil von Marco Simoncelli und Valentino Rossi.

Nachdem er im chaotischen Rennen in Motegi auf Regenreifen nur Platz 16 erzielte, wollte Fantic-Pilot Aron Canet im Moto2-Rennen auf Phillip Island zur gewohnten Stärke zurückfinden. Denn insbesondere seit Misano läuft es sehr gut für den Mann aus Corbera.

Der Sieger des Indonesien-GP konnte im Qualifying am Samstag den zweiten Startplatz ergattern. Im Rennen am Sonntag lieferte sich Canet bis zum Ende des Rennens einen engen Kampf mit Fermin Aldeguer (SpeedUp). In der letzten Runde überholte er Aldeguer, dieser konterte in Kurve 10 mit einem harten Überholmanöver, das der 19-Jährige als grenzwertig, aber nicht gefährlich bezeichnete. Canet musste sich danach mit Platz 2 begnügen, war aber damit zufrieden. Das Manöver seines Kontrahenten sah er sportlich.

«Ich werde ihn killen», lachte der 25-Jährige in der anschließenden Pressekonferenz und betonte zugleich: «Nein, das ist Racing – für mich ist Motorrad-Rennsport auch ein Kontaktsport, das ist meine Meinung. Er überholte mich, aber ich bin happy darüber, dass ich Zweiter geworden bin, denn ich habe 100 Prozent gegeben. Aber ich stimme der Rennleitung nicht zu, die zu Beginn der Saison sagte, dass man in der letzten Runde keine anderen Fahrer mit einer Berührung am Limit überholen darf – man würde dann seine Position verlieren. Gut, dass sie es bei Bastianini und Martin in Misano und auch jetzt nicht so ausgelegt haben. Ich liebte zum Beispiel den harten Stil von Marco Simoncelli, Max Biaggi und Valentino Rossi und ich möchte nicht andere Fahrer berühren und dafür eine Long-Lap-Strafe absolvieren müssen.»

Canet hat somit eine klare Meinung, wenn es um den Motorrad-Rennsport geht. Danach kam er zurück zu seinem Rennen: «Es war ein gutes Rennen und eine gute Show. Für mich war es eines der Top-3 Moto2-Rennen der letzten fünf Jahre. Weshalb? Wegen dem Kontakt, das ist es.»

Aron Canet konnte in der Saison 2024 bereits sechs Podestplätze und zwei Siege erzielen. In der Gesamtwertung liegt er derzeit mit 176 Punkten auf Platz 2, 65 Zähler hinter WM-Leader Ai Ogura und 1 Punkt vor Fermin Aldeguer und Sergio Garcia. «Für Fermin und mich wird es sehr schwer, die Weltmeisterschaft noch zu gewinnen, denn Ai hatte in diesem Jahr nur zwei Stürze – er macht normalerweise keine Fehler», gab Canet zu bedenken. «Es ist schwer, drei Rennen hintereinander null Punkte zu machen. Aber nach einer schlechten Saison für mich mit sechs punktelosen Rennen und einigen Verletzungen, bin ich glücklich darüber, Zweiter in der Gesamtwertung zu sein. Und ich bin happy, in Australien wieder auf dem Podest zu stehen, denn hier konnte ich 2016 mein erstes Podium in der Weltmeisterschaft erzielen – wie Senna Agius in diesem Jahr. Es ist eine schöne Strecke für mich. Jetzt freue ich mich, in Thailand und Malaysia mit den Pirelli-Reifen zu fahren, weil ich das sehr genieße.»

Ergebnisse Moto2-Rennen Phillip Island (20. Oktober):

1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 23 Runden in 35:08,816 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,194 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +7,228

4. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +8,385

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +8,397

6. Manuel González (E), Kalex, +10,742

7. Barry Baltus (B), Kalex, +10,775

8. Tony Arbolino (I), Kalex, +17,343

9. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,591

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +17,721

11. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +29,360

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, 29,387

13. Albert Arenas (E), Kalex, +29,864

14. Filip Salač (CZ), Kalex, +30,077

15. Mario Aji (RI), Kalex, +30,465

Moto2-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Ogura 241 Punkte. 2. Canet 176. 3. Aldeguer 175. 4. Garcia 175. 5. Lopez 163. 6. Gonzalez 163. 7. Roberts 153. 8. Vietti 140. 9. Arbolino 135. 10. Dixon 133. 11. Ramirez 85. 12. Alcoba 79. 13. Chantra 78.14. Arenas 68. 15. Agius 63.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 362 Punkte. 2. Boscoscuro 353. 3. Forward 16.