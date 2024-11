Moto2 Sepang: Vietti siegt, Dixon verzählt sich

Celestino Vietti gewinnt trotz Schulterverletzung den GP von Malaysia vor Jorge Navarro. Jake Dixon verliert das Podium an Izan Guevara – weil er sich in den Runden verzählt hat und verlangsamte.

Celestino Vietti gewinnt mit verletzter Schulter vor Jorge Navarro den Großen Preis von Malaysia in der Moto2! Dritter in Sepang ist Izan Guevara – weil sein Teamkollege Jake Dixon eine Runde vor Schluss die Podiumsplatzierung verliert, weil er sich bei den Runden verzählt hat und schon vor Ende des Rennens verlangsamt!

Der Reihe nach: Das American-Racing-Team hatte sich mit Jorge Navarro auf Pole und Marcos Ramirez auf Startplatz 2 eine Top-Ausgangslage gesichert. Celestino Vietti machte die erste Startreihe komplett. Weltmeister Ai Ogura startete von Rang 7. Fermin Aldeguer hatte sich beim Unfall mit Tony Arbolino die linke Hand gebrochen, fiel aus.

Ogura legte einen richtig starken Start hin, kämpfte sich auf Platz 2 vor. Die Führung übernahm Vietti – die beiden American-Racing-Fahrer fielen auf 3 und 4 zurück.

Weiter hinten kam es dann zu einer Serie von Unfällen: Aldeguer-Ersatz Alberto Surra crashte bereits in der ersten Runde zusammen mit Senna Agius und Zonta vd Goorbergh, danach verunfallte dann auch Harrison Voight. Schwerer verletzt schien aber niemand.

Unterdessen kämpfte sich Ramirez wieder an Ogura vorbei auf Rang 2. Die Top 5 mit noch 15 Runden zu fahren: Vietti, Ramirez, Ogura, Guevara, Navarro. Stark: Guevara hatte sich von Startplatz 11 in die Spitzengruppe hochgearbeitet.

In Runde 9 crashte dann Darryn Binder, war also wie sein Kollege Agius nun raus. An der Spitze konnte sich der an der Schulter verletzte Vietti eine Lücke von zwischen 3 und 4 Zehntelsekunden erfahren, dahinter Ramirez und Navarro, gefolgt von Ogura. In Runde 10 von 17 kassierte dann Ogura Ramirez – bis in Runde 11 dann der Japaner mit einem technischen Problem abstellen musste. Dixon hinter ihm konnte knapp noch auf den ausgebremsten Japaner reagieren und ausweichen.

Die Spitze mit noch 6 Runden zu fahren also: Vietti, knapp gefolgt von Navarro, dahinter mit fast 2 Sekunden Abstand ein enges Duell zwischen Dixon, Ramirez und Guevara.

Genau eine Runde vor Schluss verlangsamte Jake Dixon plötzlich hinter Start/Ziel – und dachte offenbar, das Rennen sei bereits vorbei! Als dann sein Teamkollege Izan Guevara aber mit vollem Tempo an ihm vorbeiging, merkte er – sein Podium war futsch!

Bis in die letzten Runden lieferten sich Vietti und Navarro ein enges Duell. Trotz seiner Schulterverletzung konnte Vietti den Spanier erfolgreich hinter sich halten und den Sieg klarmachen.

Vietti: «Es war ein wirklich hartes Wochenende mit den Schmerzen, ich habe viel mit meinem Physio gearbeitet. Mein Team hat mir ein sehr gutes Motorrad gegeben.»

Kalex machte mit 12 Motorrädern in den Top-12 den Konstrukteurs-Titel klar.



Nach dieser vorletzten Runde der WM steht noch das letzte Rennen der Saison in Barcelona statt Valencia an.

Ergebnisse Moto2 Sepang, Rennen (3. November):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 17 Runden in 36:06,629 min

2. Jorge Navarro (E), Kalex, +1,486 sec

3. Izan Guevara (E), Kalex, +3,265

4. Jake Dixon (GB), Kalex, +4,502

5. Tony Arbolino (I), Kalex, +4,833

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +5,684

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +7,770

8. Aron Canet (E), Kalex, +9,357

9. Diogo Moreira (BR), Kalex, +10,429

10. Somkiat Chantra (T), Kalex, +10,836

11. Manuel González (E), Kalex, +12,055

12. Albert Arenas (E), Kalex, +13,294

13. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,386

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +18,113

15. Filip Salac (CZ), Kalex, +20,945

Moto2-WM-Stand nach 19 von 20 Rennen:

1. Ogura 261 Punkte. 2. Canet 209. 3. Garcia 181. 4. Aldeguer 175. 5. Gonzalez 175. 6. Lopez 171. 7. Vietti 165. 8. Dixon 155. 8. Roberts 153. 10. Arbolino 146. 11. Ramirez 111. 12. Chantra 98. 13. Arenas 80. 14. Alcoba 79. 15. Moreira 64.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 412 Punkte. 2. Boscoscuro 376. 3. Forward 16.