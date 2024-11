Moto2-Zeittraining 1: Gonzalez Erster, viele Stürze

Im ersten Zeittraining der Moto2-Klasse auf dem Sepang International Circuit war Manuel Gonzalez der Schnellste. Weltmeister Ai Ogura wurde Fünfter. Die Session war geprägt von vielen Stürzen.

In den Zeittrainings der Moto2 geht es um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag: Die ersten 14 Teilnehmer in der kombinierten Liste aus Zeittraining 1 und 2 sind direkt qualifiziert. Den verbleibenden Fahrern bleibt eine zusätzliche Chance am Samstagnachmittag im Q1, aus dem die Top-4 noch ins Q2 einziehen.

Im freien Training am Freitagmorgen auf dem 5,543 km langen Sepang International Circuit war der Brite Jake Dixon (Kalex) mit 2:06,255 min der Schnellste. Dahinter erzielte Weltmeister Ai Ogura (Boscoscuro) mit 0,206 sec Rückstand die zweitschnellste Zeit.

Das erste Zeittraining am Freitagnachmittag über 40 Minuten startete bei 33 Grad Lufttemperatur und trockenen Bedingungen.

Nach fünf Minuten führte Jake Dixon die Zeitenliste mit 2:06,040 min an. Dahinter platzierte sich KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü mit 2:06,134 min.

Weltmeister Ai Ogura (Boscoscuro) startete langsam in die Session – nach 10 Minuten war er 20. Thailand-Sieger Aron Canet (Kalex) war zu diesem Zeitpunkt Fünfter.

Nach 22 Minuten hatte Jake Dixon in Kurve 15 einen heftigen Highsider. Er war bei Bewusstsein, musste jedoch mit der Trage abtransportiert werden. Dennis Foggia stürzte ebenfalls in Kurve 15.

Die Reihenfolge zur Halbzeit des ersten Zeittrainings: Jake Dixon (2:06,040), Deniz Öncü, Jorge Navarro, Diogo Moreira und Aron Canet. Zwei Minuten später wurde die nächste gelbe Flagge geschwenkt: Alex Escrig stürzte in Kurve 1, er konnte danach wieder auf sein Bike sitzen und die Session fortsetzen.

13 Minuten vor dem Ende setzte sich Ogura mit 2:06,268 min an die 4.Stelle. Vom Moto2-Rundenrekord in Sepang, den Brad Binder mit 2:04,769 min im Jahr 2019 aufstellte, waren die Fahrer meilenweit entfernt.

Die Top-5 zehn Minuten vor dem Ende: Dixon, Öncü, Navarro, Ogura und Moreira. Eine Minute später stürzte Sergio Garcia ebenfalls in Kurve 15 über das Vorderrad – der Spanier blieb unverletzt.

Sieben Minuten vor dem Ende setzte sich Manuel Gonzalez mit 2:05,898 min an die Spitze. Unmittelbar danach legte der Spanier nach und schraubte seine Bestzeit auf 2:05,576 min. Ogura lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 3 mit 0,520 sec Rückstand.

Zwei Minuten vor dem Ende hatte Ayumu Sasaki einen heftigen Highsider in Kurve 2. Er blieb benommen liegen – die roten Flaggen wurden geschenkt und die Piloten fuhren zurück an ihre Box.

Kurz danach wurde die Strecke für die restlichen zwei Minuten wieder freigegeben. An die Bestzeit von Gonzalez (2:05,576) kam niemand mehr heran. Auf Platz 2 war Filip Salac mit 0,333 sec Rückstand zu finden. Deniz Öncü, Jake Dixon und Ai Ogura komplettierten die Top-5. Buriram-Sieger Aron Canet wurde Elfter.

Ergebnisse Moto2 Sepang, Zeittraining 1 (1. November):

1. Manuel González (E), Kalex, 2:05,576 min

2. Filip Salac (CZ), Kalex, +0,333 sec

3. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,368

4. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,464

5. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,520

6. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,559

7. Albert Arenas (E), Kalex, +0,573

8. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,585

9. Celestino Vietti (I), Kalex, +0,589

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,618

11. Aron Canet (E), Kalex, +0,634

12. Jorge Navarro E), Kalex, +0,673

13. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,847

14. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +1,017