Moto2-Qualifying Sepang: Navarro auf Pole-Position

Im Qualifying für den Großen Preis von Malaysia sichert sich das American-Racing-Team die Startplätze 1 und 2. Jorge Navarro fuhr vor seinem Teamkollegen Marcos Ramirez auf die Pole-Position.

Jorge Navarro sicherte sich im Moto2-Qualifying von Sepang die Pole-Position. Von Platz 2 ins Rennen von Malaysia startet sein Teamkollege Marcos Ramirez.

Schon im Q1 war einiges los: Die beiden Wildcard-Piloten Pawi und Azman verunfallten beide in Kurve 8 kurz vor Ende des Q1, verpassten entsprechend den Sprung ins Q2. Überraschend auch: Alonso López verpasste als Sechster den Sprung. Seine 100%-Quote fürs Q2 ist damit dahin. Auch Sergio Garcia und Darryn Binder erreichten nicht die Q2-Marke.

Geschafft hatten es dagegen Somkiat Chantra, Filip Salac, Barry Baltus und Senna Agius. Die vier Fahrer durften also mit den bereits im Zeittraining fürs Q2 qualifizierten Fahrern um die Pole-Position und die Top-Platzierungen kämpfen.

Gleich zu Beginn des Q2 setzte sich Albert Arenas mit einer 2:04,643 min oben fest, eh Marcos Ramirez ihn um 17 Hundertstelsekunden überbot. Und die Führung konnte der Fahrer vom American-Racing-Team halten – bis sein eigener Teamkollege Jorge Navarro ihn mit noch gut einer Minute auf der Uhr um sechs Hundertstel schlug. Jake Dixon verunfallte kurz vor Ende der Session – kurz Gelb.

Die Pole also für Navarro (seine erste seit fünf Jahren!), neben ihm in Reihe 1 starten in den GP sein Teamkollege Ramirez und Celestino Vietti. Ai Ogura, bereits seit vergangener Woche Weltmeister, geht von Rang 7 ins Malaysia-Rennen.

Ergebnisse Moto2 Sepang, Qualifying 2 (2. November):

1. Jorge Navarro (E), Kalex, 2:04,412 min

2. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,063 sec

3. Celestino Vietti (I), Kalex, +0,147

4. Albert Arenas (E), Kalex, +0,231

5. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,285

6. Tony Arbolino (I), Kalex, 0,344

7. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,347

8. Manuel González (E), Kalex, +0,390

9. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,507

10. Filip Salač (CZ), Kalex, +0,520

11. Izan Guevara (E), Kalex, +0,532

12. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,592

13. Aron Canet (E), Kalex, 0,623

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,834

15. Somkiat Chantra (T), Kalex, +0,927

16. Barry Baltus (B), Kalex, +1,031

17. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +1,101

18. Senna Agius (AUS), Kalex, +1,448