Collin Veijer (KTM): Rang 24 zum Geburtstag

Moto2-Rookie Collin Veijer (KTM Ajo) arbeitet beim dreitägigen Test in Jerez daran, sich weiter an das 765-ccm-Bike zu gewöhnen. Er macht kontinuierlich Fortschritte, am Mittwoch reichte es dennoch nur für Rang 24.

Collin Veijer hatte 2024 eine starke Saison in der Moto3-WM. Im deutschen Intact-GP-Team konnte der Niederländer neun Podestplätze, davon ein Sieg in Jerez einfahren. In der Gesamtwertung belegte er Rang 3. Bereits im August war klar, dass Veijer 2025 in die Moto2-Klasse aufsteigen und beim KTM-Ajo-Team unterkommen wird.

Die Vorsaisontests in Portimao und Jerez sollte Veijer, der am 19. Februar seinen 20. Geburtstag feierte, bestmöglich nutzen, um sich an das Moto2-Bike und das neue Umfeld zu gewöhnen. In Portimao drehte der Klassen-Neuling auf seiner Kalex viele Runden, an Tag 1 war er immerhin auf dem 15. Platz zu finden.

Beim Test im südspanischen Jerez in dieser Woche kann sich Veijer stetig steigern. An Tag 1 belegte er mit über 2 Sekunden Rückstand Rang 27. Am Mittwoch konnte er sich bei seinen Rundenzeiten um 1,4 Sekunden verbessern – Platz 24 mit 1,624 sec Rückstand auf den überragenden Manuel Gonzalez war das Ergebnis.

«Am Mittwoch lief alles viel besser. Wir haben etwas mehr Selbstvertrauen gefunden und auch die Streckenbedingungen waren wirklich gut, so dass es sehr einfach war, ein gutes Gefühl zu bekommen», freute sich der Rookie. «Wir haben heute in allen Sessions besser gearbeitet und uns stark verbessert. Das Gefühl, das wir insgesamt hatten, und die Pace waren sehr gut. Wir machen gute Fortschritte, und damit bin ich sehr zufrieden. Am letzten Testtag werden wir versuchen, so weiterzumachen, um uns auf Thailand vorzubereiten.»

Einen größeren Sprung am zweiten Testtag machten seine ehemaligen Titel-Konkurrenten aus der Moto3-WM im letzten Jahr, David Alonso und Daniel Holgado – die beiden Aspar-Piloten belegten am Mittwoch die Ränge 12 und 13.

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (19. Februar):

1. Manuel González (E), Kalex, 1:39,768 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,083 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,277

4. Albert Arenas (E), Kalex, +0,391

5. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,418

6. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,468

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,627

8. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,711

9. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,755

10. Alex Escrig (E), Forward, +0,848

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,851

12. David Alonso (COL), Kalex, +0,947

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,982

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,993

15. Adrian Huertas (E), Kalex, +1,050

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (18. Februar):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:40,775 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,217 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,312

4. Manuel González (E), Kalex, +0,346

5. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,427

6. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,429

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,468

8. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,723

9. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,772

10. Albert Arenas (E), Kalex +0,794

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,831

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,858

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,883

14. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,934

15. Jorge Navarro (E), Forward, +0,938