Moto2-Test, Jerez: Gonzalez mit Rekordrunde

Am zweiten Tag des Moto2-Tests in Jerez war Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez der überragende Mann. Er unterbot den bisherigen Streckenrekord um über 0,8 Sekunden. Insgesamt blieben elf Fahrer unter der alten Bestmarke.

Am ersten Tag des Moto2-Tests in Jerez war Diogo Moreira der Schnellste. Die beiden Fantic-Piloten Aron Canet und Barry Baltus folgten auf den Rängen 2 und 3. Die Rundenzeiten lagen am Dienstag knapp über dem Streckenrekord von 1:40,640 min, den Canet 2023 aufstellte.

An Tag 2 zündeten die Fahrer ein regelrechtes Feuerwerk. Bereits in der ersten Session am Mittwochmorgen fuhr Manuel Gonzalez vom deutschen Intact-GP-Team mit 1:39,998 min eine Rekordrunde. Kurz vor dem Ende der dritten und letzten Session des Tages steigerte er sich auf 1:39,768 min – damit lag er um über acht Zehntelsekunden unter dem bisherigen Streckenrekord für die Moto2-Kategorie. Gonzalez war zudem um über eine Sekunde schneller als Diogo Moreira am Dienstag.

Zweitschnellster war wie am Vortag Canet – auf Gonzalez hatte er 0,083 sec Rückstand. Teamkollege Barry Baltus landete erneut auf Rang 3.

Das Feld lag wie bereits am ersten Testtag nahe beieinander – 14 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde. 11 Piloten blieben unter dem alten Streckenrekord.

Die beiden Pramac-Yamaha-Piloten Izan Guevara und Tony Arbolino waren auf den Rängen 20 und 21 zu finden.

Deutlich steigern konnte sich Moto2-Rookie David Alonso. Mit 1:40,715 min belegte er Rang 12. Teamkollege Daniel Holgado beendete den Tag nur eine Position hinter dem Kolumbianer.

Noch schwer in Jerez tut sich Rookie Collin Veijer. Der KTM-Ajo-Pilot belegte Rang 24. Teamkollege Deniz Öncü wurde starker Fünfter.