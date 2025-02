Manuel Gonzalez: «Mein Vertrauen ist nahezu perfekt»

Manuel Gonzalez hinterließ beim Moto2-Test in Jerez einen starken Eindruck. Er war konstant bei den Schnellsten dabei und fühlt sich für die Saison 2025 gut gerüstet. Gelingt ihm mit dem Intact-GP-Team der große Coup?

Manuel Gonzalez konnte in der Moto2-Saison 2024 fünf Podestplätze, davon ein Sieg in Japan erzielen. Am Ende reichte es für den Spanier mit dem Gresini-Team für WM-Rang 3. Schon im August des letzten Jahres wurde sich das Intact-GP-Team mit Gonzalez für die Saison 2025 einig. Mit ihm möchte Manager Jürgen Lingg in diesem Jahr den WM-Titel holen.

Bei den Moto2-Tests in Portimao und Jerez präsentierte sich der 22-Jährige in einer hervorragenden Form. An den insgesamt fünf Tagen war er immer bei den Schnellsten dabei. Am Mittwoch stellte Gonzalez auf dem Circuito de Jerez mit 1:39,768 min einen Streckenrekord auf, am Donnerstag verbesserte er seine Rundenzeit noch einmal und wurde hinter den beiden Fantic-Piloten Aron Canet und Barry Baltus Dritter. Die drei Fahrer waren am letzten Testtag in einer eigenen Liga unterwegs.

«Es war ein wirklich starker Test für uns. Wir haben viel mit dem weichen Hinterreifen gearbeitet und unsere Pace war sehr schnell», so das Resümee von Gonzalez zum Jerez-Test. «Am Donnerstagmorgen sind wir mit dem gebrauchten Reifen einen kleinen Long-run gefahren, um zu sehen, wie die Leistung des Hinterreifens ist. Aber er war wirklich stark und auch mein Gefühl war sehr gut. Natürlich gibt es noch Dinge, die wir verbessern können, wie zum Beispiel am Kurveneingang. Aber insgesamt hat das Motorrad die ganze Zeit gut funktioniert. Es war ein großartiger Test für uns, weil wir es geschafft haben, ein in jeder Hinsicht starkes Motorrad – mit allen Reifen und bei jeder Temperatur – hinzustellen.»

Vom 28. Februar bis 2. März findet in Buriram das erste Rennwochenende statt. Für den Kampf um den WM-Titel fühlt sich der Madrilene mit dem Motorrad und der Intact-GP-Truppe gut gerüstet. «Ich denke, dass wir für Thailand mehr als bereit sind. Das Wichtigste ist, dass mein Vertrauen jetzt bei 100 Prozent liegt», bestätigte Gonzalez. «Generell ist mein Vertrauen, nicht nur in das Motorrad, sondern auch in das Team, nahezu perfekt. Ich freue mich auf das erste Rennwochenende.»

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (20. Februar):

1. Arón Canet (E), Kalex, 1:39,552 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +0,004 sec

3. Manuel González (E), Kalex, +0,045

4. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,141

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,429

6. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,560

7. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,604

8. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,627

9. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,641

10. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,694

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,711

12. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,920

13. Albert Arenas (E), Kalex, +0,952

14. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,952

15. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,969

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (19. Februar):

1. Manuel González (E), Kalex, 1:39,768 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,083 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,277

4. Albert Arenas (E), Kalex, +0,391

5. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,418

6. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,468

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,627

8. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,711

9. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,755

10. Alex Escrig (E), Forward, +0,848

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,851

12. David Alonso (COL), Kalex, +0,947

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,982

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,993

15. Adrian Huertas (E), Kalex, +1,050

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (18. Februar):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:40,775 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,217 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,312

4. Manuel González (E), Kalex, +0,346

5. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,427

6. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,429

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,468

8. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,723

9. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,772

10. Albert Arenas (E), Kalex +0,794

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,831

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,858

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,883

14. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,934

15. Jorge Navarro (E), Forward, +0,938