Daniel Holgado (13.): «War eine Sekunde schneller»

Moto2-Rookie Daniel Holgado (Team Aspar) beendete den zweiten Tag des Jerez-Tests auf Rang 13. Er konnte sein Gefühl auf der Kalex verbessern und seinen Speed steigern. Teamkollege David Alonso war noch schneller.

Daniel Holgado fuhr drei Jahre in der Moto3-WM. In seiner Rookie-Saison 2022 belegte er mit dem KTM-Ajo-Team Gesamtrang 10. Dann folgte der Wechsel ins Tech3-Team, wo er 2023 und 2024 starke Leistungen zeigte. Der Spanier erzielte in den zwei Jahren vier Siege, in der letzten Saison wurde er hinter dem überragenden David Alonso Vizeweltmeister.

2025 bestreiten die beiden als Teamkollegen im Aspar-Team ihre Rookie-Saison in der Moto2-WM. Beim Portimao-Test war Holgado in der Zeitenliste noch am unteren Ende zu finden. In dieser Woche in Jerez konnte sich der 19-Jährige aus Alicante deutlich steigern – am Dienstag und Mittwoch belegte er jeweils Rang 13.

Seine Rundenzeit konnte Holgado am zweiten Tag um fast eine Sekunde steigern. Mit seiner 1:40,750 min lag er nur eine Zehntelsekunde über dem alten Streckenrekord von Aron Canet aus dem Jahr 2023. Da diese Marke am Mittwoch gleich elf Fahrer unterboten, reichte es für ihn nicht für einen Platz in den Top-10. Auf den überragenden Manuel Gonzalez verlor der Aspar-Pilot 0,982 sec.

«Ich bin sehr glücklich, denn mein Gefühl ist besser geworden und mein Tempo auch», freute sich Holgado. «Ich war fast eine Sekunde schneller als am Dienstag, und ich habe mich in nahezu jeder Hinsicht verbessert – sowohl was die Pace und die Zeitattacke angeht als auch das Vertrauen in das Motorrad, was in diesen Tagen das Wichtigste ist.»

Teamkollege Alonso war um 35 Tausendstelsekunden schneller – der Kolumbianer landete auf Rang 12. Den letzten Tag in Jerez wird Holgado nutzen, um sich bestmöglich auf das erste Rennwochenende vom 28. Februar bis 2. März in Buriram vorzubereiten.

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (19. Februar):

1. Manuel González (E), Kalex, 1:39,768 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,083 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,277

4. Albert Arenas (E), Kalex, +0,391

5. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,418

6. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,468

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,627

8. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,711

9. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,755

10. Alex Escrig (E), Forward, +0,848

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,851

12. David Alonso (COL), Kalex, +0,947

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,982

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,993

15. Adrian Huertas (E), Kalex, +1,050

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (18. Februar):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:40,775 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,217 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,312

4. Manuel González (E), Kalex, +0,346

5. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,427

6. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,429

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,468

8. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,723

9. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,772

10. Albert Arenas (E), Kalex +0,794

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,831

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,858

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,883

14. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,934

15. Jorge Navarro (E), Forward, +0,938