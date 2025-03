Starker Senna Agius: Mit Strafe aufs Moto2-Podest

Der Youngster bei Intact GP stand seinem siegreichen Teamkollegen Manuel Gonzalez beim Show-Faktor in Nichts nach. Nach einer heiklen Situation zur Mitte des Moto2-Auftakts schaffte es Senna Agius noch aufs Podest.

Von Beginn des ersten Rennwochenendes im brütend heißen Buriram bewies der jüngere der beiden Intact-GP-Piloten, dass er 2025 deutlich mehr als WM-Rang 18 des Premierenjahres 2024 erreichen will.

Richtig scharf machte sich der 19-Jährige zum Qualifying. Nachdem Agius sicher direkt ins Q2 gefahren war, schaffte er es in der kurzen Q2-Session in die erste Startreihe. Ein wichtiger Erfolgsfaktor in der hitzigen mittleren WM-Kategorie. Entscheidend sind Kleinigkeiten, wie die mit Abstand geringsten Zeitabstände demonstrierten. Beispiel aus dem Zeittraining am Freitag: Moto3-Weltmeister David Alonso verlor auf die Bestzeit 0,6 Sekunden – und war damit 21.!

Im «Preis der größten Hitze» – zum Start des Moto2-Rennens um kurz nach 13 Uhr Ortszeit lagen 38 Grad und fast 60 Grad Asphalttemperatur an – ließ der Australier Agius keinen Zweifel an den großen Ambitionen aufkommen. Agius klemmte sich hinter Gonzalez und Boscoscuro-Neuzugang Vietti und orientierte sich an den noch erfahreneren Piloten.

Agius bestätigte den Vorteil der Ausgangslage: «Es macht einfach einen Unterschied , wo du im Feld unterwegs bist. Mit den ganz schnellen Jungs vorne zu fahren ist wie Fahrschule, es macht einen selbst sicherer und schneller.»

Als sich Teamkollege Gonzalez langsam an der Spitze von dem Italiener absetzte, überkam Agius die innere Unruhe. Sicher, dass er mindestens Rang 2 holen könnte, war die #81 etwas zu forsch. Agius kollidierte mit Vietti, der zum Ärger seiner Italo-Mannschaft im Dreck von Buriram verschwand.

Senna Agius: «Leider kam dann der Moment mit Vietti, aber ich habe die Chance gesehen. Aber es ist, wie es ist, und als ich den Penalty sah, dachte ich, Okay, faire Strafe.»

Durch die Aktion in Runde 11 hatte Agius selbst Boden verloren und so fiel die Strafe mit einer Long-Lap mild aus. Von Platz 4 aus startete der 2024 zu Intact GP gestoßene Aussie dann seinen Teil 2 des Auftaktrennens. In einem sehenswerten Match in den letzten drei Runden mit Diogo Moreira, und damit jenem Gegner, dem Agius Ende 2024 noch den Titel des besten Rookies weggeschnappt hatte, setzte sich der Australier hart, aber fair durch.

Nach der Zieldurchfahrt war der Youngster voller Emotionen: «Es war das körperlich anstrengendste Rennen, das ich mir vorstellen konnte.» Ich bin so dankbar an alle, die mit mir zusammenarbeiten, denn ich habe in diesem Jahr eine so starke Mentalität und die andere Seite der Box hat den gleichen Ehrgeiz, dieses Jahr zu gewinnen. Das heutige Doppelpodium für das Team bedeutet so viel für sie. Ich kann das in ihren Augen sehen, und das macht mich glücklich. Es ist der neue Höhepunkt meiner Karriere!»

Interessant war vor allem auch die Frage, wo der Fahrer den Extra-Speed zur Saison 2025 geholt hat. Agius: «Ich denke, es sind zwei Faktoren. Zu meinen war es die weiterhin konsequente Vorbereitung von allen und besonders ist es die Erfahrung. Im zweiten Jahr sehe ich Dinge, die ich 2024 nicht bemerkt hatte. So können wir das Setting in den kleinen, aber entscheidenden Details optimieren.»

Und dann ist da noch Manuel Gonzalez, der als Teamkollege den Part des internen Antreibers und härtesten Gegners übernimmt. Eine Konstellation, die sich für Intact GP vorerst ausgezahlt hat. Kein Team steht in der Moto2 vor Rennen 2 in Argentinien besser da.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (2. März):

1. Manuel González (E), Kalex, 22 Runden in 35:13,072 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +2,600 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +6,491

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,742

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,561

6. Barry Baltus (B), Kalex, +11,244

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +11,345

8. Daniel Holgado (E), Kalex, +13,174

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,188

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +14,926

11. Albert Arenas (E), Kalex, +15,757

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +18,820

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,152

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,999

15. Mario Aji (RI), Kalex, +20,750

WM-Stand nach 1 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 25 Punkte. 2. Canet 20. 3. Agius 16. 4. Moreira 13. 5. Ramirez 11. 6. Baltus 10. 7. Dixon 9. 8. Holgado 8. 9. Lopez 7. 10. Salac 6. 11. Arenas 5. 12. Öncü 4. 13. Arbolino 3. 14. Huertas 2. 15. Aji 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 25 Punkte. 2. Boscoscuro 9.