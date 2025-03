Intact-Pilot Gonzalez: Neue Kalex wie für ihn gemacht

Manuel Gonzalez erlebte mit dem Sieg im Moto2-Rennen in Buriram den bislang schönsten Tag seiner Karriere. Im deutschen Intact-GP-Team und mit dem Kalex-Bike fühlte er sich von Beginn an wohl.

Intact-GP-Neuzugang Manuel Gonzalez fuhr beim Moto2-Rennen in Buriram souverän zum Sieg – im Ziel hatte er 2,6 sec Vorsprung auf Vizeweltmeister Aron Canet. Der WM-Dritte von 2024 gewann in Thailand sein zweites Moto2-Rennen in seiner Karriere. Für das deutsche Intact-GP-Team war es mit dem Sieg von Gonzalez und dem dritten Platz von Senna Agius ein Auftakt nach Maß.

Am Samstag hatte sich Gonzalez die Pole-Position gesichert. Im Rennen lieferte er sich nach dem Start einen harten Kampf mit Celestino Vietti, ab Runde 3 gab er die Führung nicht mehr ab. «Es war der schönste Tag in meinem Leben. Als ich 2019 Supersport-300-Weltmeister wurde, war ich sehr happy, aber bei diesem Rennen konnte ich bislang die beste Leistung meiner Karriere zeigen. Darüber freue ich mich vielleicht sogar noch mehr als über den Sieg», so Gonzalez. «Ich hoffe, ich kann so in Argentinien weitermachen. Ich freue mich schon darauf, dorthin zurückzukehren, denn es ist eine gute Strecke für mich. Nach meinem Sieg in Thailand denke ich, dass ich auf jeder Strecke schnell sein kann – denn mein Gefühl war dort nicht perfekt.»

Schon bei den Vorsaison-Tests zeigte der 22-Jährige eine starke Performance – er war immer bei den Schnellsten dabei. Die Eingewöhnung in sein neues Team hat reibungslos funktioniert und er konnte an seine Leistungen vom letzten Jahr nahtlos anschließen. Hat er damit gerechnet, gleich beim ersten Saisonwochenende so schnell zu sein? «Ich habe erwartet, dass ich im ersten Rennen schnell bin», meinte Gonzalez selbstbewusst. «Als ich beim Test in Portimao auf dem Bike die erste Runde absolviert hatte, sagte ich zu mir: ‘Was ist denn das?’ Das Bike ist für mich gemacht, ich habe 100 Prozent Vertrauen. Wenn man so fahren kann, genießt man jede Runde. Es ist ein harter Sport – man sollte es genießen und nicht frustriert sein. Man muss in jedem Training und in den Rennen 100 Prozent geben. Ich möchte mit dieser Einstellung weitermachen.»

Gonzalez ist für die Moto2-Saison 2025 ein heißer Titelkandidat. Die Intact-GP-Mannschaft wird ihm für den WM-Kampf das bestmögliche Umfeld zur Verfügung stellen. «In diesem Team hatte ich von Beginn an ein gutes Gefühl – wie mit dem Bike», bestätigte der Spanier. «Ich bin sehr happy, wir müssen so weitermachen. Auch mit meinem Teamkollegen Senna habe ich ein sehr gutes Verhältnis.»

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (2. März):

1. Manuel González (E), Kalex, 22 Runden in 35:13,072 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +2,600 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +6,491

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,742

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,561

6. Barry Baltus (B), Kalex, +11,244

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +11,345

8. Daniel Holgado (E), Kalex, +13,174

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,188

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +14,926

11. Albert Arenas (E), Kalex, +15,757

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +18,820

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,152

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,999

15. Mario Aji (RI), Kalex, +20,750

WM-Stand nach 1 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 25 Punkte. 2. Canet 20. 3. Agius 16. 4. Moreira 13. 5. Ramirez 11. 6. Baltus 10. 7. Dixon 9. 8. Holgado 8. 9. Lopez 7. 10. Salac 6. 11. Arenas 5. 12. Öncü 4. 13. Arbolino 3. 14. Huertas 2. 15. Aji 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 25 Punkte. 2. Boscoscuro 9.