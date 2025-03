Moto2 Buriram: Intact-Team jubelt über Pole-Position

Das deutsche Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP zeigte im Qualifying der Moto2-WM in Buriram/Thailand am Samstagmittag eine tadellose Leistung und eroberte mit Manuel Gonzalez und Senna Agius die Startplätze 1 und 4.

Im Zeittraining sorgte Diogo Moreira am Freitagnachmittag auf dem Chang Circuit mit 1:35,030 min für die Bestzeit, dahinter folgten Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez und Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo). In der Moto2 kommen die schnellsten 14 Fahrer direkt ins Qualifying 2, aus dem Q1 gesellen sich die Top-4 hinzu.



Diese vier waren Darryn Binder, Moto3-Aufsteiger und Vizeweltmeister Daniel Holgado, Supersport-Champion Adrian Huertas und Celestino Vietti.



Tony Arbolino strandete auf Startplatz 20, Moto3-Weltmeister David Alonso auf Grid-Position 25. Collin Veijer, im Vorjahr Dritter der kleinen Klasse, steht einen Platz vor dem Kolumbianer.

Im 15-minütigen Qualifying 2 fuhren bereits in der zweiten fliegenden Runde drei Fahrer unter 1:35 min und der Belgier Barry Baltus aus dem Fantic-Team übernahm überraschend die Spitze auf der Zeitenliste.



Den zweiten Stint sparten sich die Fahrer in Buriram für die finalen fünf Minuten auf, in denen die Platzierungen kräftig durcheinandergewürfelt wurden.

Am Ende jubelte vor allen das Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP aus Memmingen: Neuzugang Manuel Gonzalez steht beim Grand Prix von Thailand am Sonntag auf Startplatz 1, Teamkollege Senna Agius auf 4. Dazwischen positionierten sich Celestino Vietti und Vizeweltmeister Aron Canet.



Neben Agius stehen Baltus und Darryn Binder in der zweiten Startreihe; die dritte bilden Marcos Ramirez, Jake Dixon und Alonso Lopez.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Qualifying 2:

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:34,634 min

2. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,036 sec

3. Aron Canet (E), Kalex, +0,205

4. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,239

5. Barry Baltus (B), Kalex, +0,251

6. Darryn Binder (ZA), Kalex, 0,353

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,381

8. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,396

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,456

10. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,510

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro +0,522

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,528

13. Albert Arenas (E), Kalex, +0,663

14. Mario Aji (RI), Kalex, +0,677

15. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,680

16. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +0,688

17. Jorge Navarro (E), Forward, +0,763

18 . Adrian Huertas, Kalex, +0,945