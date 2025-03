Aspar-Rookies: Holgado spitze, Alonso zahlt Lehrgeld

Dass Moto3-Champion David Alonso bei seiner Moto2-Premiere noch nicht zündete, tat der Stimmung im Aspar-Team keinen Abbruch – denn Dani Holgado hatte den Job als bester Rookie mustergültig erledigt.

Die Moto2-Teamkonstellation bei Jorge Martinez liefert für sich bereits gute Schlagzeilen. Nicht nur dass sich Altmeister Martinez für 2025 gleich mit zwei neuen Piloten aufstellte, der Team-Patron aus Valencia verlässt sich auf zwei Rookies – den Weltmeister und Vizeweltmeister der Moto3-Saison 2024.

Während Alonso bereits im Aspar-Stall zuhause war, wurde Holgado von KTM-Tech3 abgeworben. Dank der unfassbaren Leistung des Kolumbianers Alonso – der 18-Jährige zerbröselte alle Rekorde in der kleinsten WM-Kategorie – waren auch beim Moto2-Debüt alle Scheinwerfer der Öffentlichkeit auf David Alonso ausgerichtet.

Bei seinem ersten Rennwochenende auf dem Kalex-Renner musste David Alonso aber umgehend die Gnadenlosigkeit der Moto2-Division einstecken. In keiner der Sitzungen in Buriram gelang es des 14-fachen GP-Sieger (nur 2024!), unter die ersten 20 zu fahren. Langsam war der viel beachtete Rookie dabei nicht. Im Zeittraining büßte Alonso, der auch 2025 mit der Startnummer 80 unterwegs ist, als 21. sehr überschaubare 0,6 sec auf die Bestzeit ein.

Auch im 23-Runden-Match steckte der Neuling weiter im hinteren Mittelfeld fest. Wieder war es am Ende die Position 21 – und wieder war es eng. Alonso fuhr in einem großen Zug. Den letzten WM-Zähler beim Auftakt für Platz 15 verpasste er um drei Sekunden.

Der hochdekorierte Moto3-Champ nahm die kleine Niederlage vergleichsweise gelassen, denn er wusste genau, dass die Nachwirkungen der leichten Blessuren, die er sich bei den Saisonvorbereitungen zugezogen hatte, der ausschlaggebende Faktor bei den mörderischen Temperaturen in Thailand waren.

Alonso: «Nach Misano 2021 war es das zweithärteste Rennen meines Lebens. Das Positivste ist, dass es mir am Ende, in den letzten fünf Runden, gelungen ist, etwas zu verstehen, mich auf dem Motorrad zu vergnügen und mit einem anderen Gefühl ins Ziel zu kommen. Am Anfang konnte ich nicht sehen, wie ich den Jungs vor mir folgen oder sie überholen konnte. Ich hatte nicht nur fahrerisch, sondern auch mental sehr zu kämpfen. Das Gute daran ist, dass ich das Rennen zu Ende gefahren bin und überprüft habe, wie ich mich fühle.»

Zehn Sekunden weiter vorne sah die Welt komplett anders aus. Da wurde Teamkollege Dani Holgado als Held des Tages gefeiert. Der 19-Jährige hatte bereits beim Auftakt-Wochenende verstanden, wie die Moto2-Kalex effektiv bewegt werden will. Schon am Freitag und Samstag war Holgado die entscheidenden Zehntel schneller als sein Teamkollege. Nach dem Quali hielt der Moto3-Vize immerhin Startplatz 15.

Von dort aus ging es dann nochmals weiter vor. In seiner schnellsten Rennrunde nur 0,3 sec langsamer als Sieger Gonzalez gelang es Holgado, an der Spitze des großen Mittelfeldes zu fahren. Als Platz 8 von der Zielflagge bestätigt wurde, war die kleine Moto2-Sensation von Buriram perfekt. Kein anderer Einsteiger verkaufte sich besser.

Der bei den Testfahrern schnellste Rookie Adrian Huertas schlug sich als 14. ebenfalls prächtig. Die Ex-Moto3-Kollegen Collin Veijer und Ivan Ortola landen im Finish direkt vor und hinter David Alonso.

Mit Platz 8 hatte Holgado nicht nur Gegner und Team, sondern auch sich selbst überrascht. Der aufgelöste Spanier nach der Hitzeschlacht: «Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, was heute passiert ist. Ich habe es überhaupt nicht erwartet. Ich bin als Fünfzehnter gestartet und alle haben mir gesagt, dass ich ruhig bleiben soll, weil es schwierig ist, besonders in den ersten Runden. Ich habe versucht, in die Top 5 zu kommen, und ich war hungrig darauf, aber es liegt noch ein langer Weg vor mir. Vielen Dank an das Team, es ist eine richtige Familie und ich bin sehr glücklich, hier zu sein.»

Nach dem Auftaktrennen steht auch fest: David Alonso wird alles daran setzen, nicht nur die Distanz zu Dani Holgado zu überwinden. In körperlich bester Verfassung soll es für das Ausnahmetalent zügig bis an die Spitze der Moto2 gehen.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (2. März):

1. Manuel González (E), Kalex, 22 Runden in 35:13,072 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +2,600 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +6,491

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,742

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,561

6. Barry Baltus (B), Kalex, +11,244

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +11,345

8. Daniel Holgado (E), Kalex, +13,174

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,188

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +14,926

11. Albert Arenas (E), Kalex, +15,757

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +18,820

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,152

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,999

15. Mario Aji (RI), Kalex, +20,750

WM-Stand nach 1 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 25 Punkte. 2. Canet 20. 3. Agius 16. 4. Moreira 13. 5. Ramirez 11. 6. Baltus 10. 7. Dixon 9. 8. Holgado 8. 9. Lopez 7. 10. Salac 6. 11. Arenas 5. 12. Öncü 4. 13. Arbolino 3. 14. Huertas 2. 15. Aji 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 25 Punkte. 2. Boscoscuro 9.