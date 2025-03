Veijer kämpferisch: Auftaktsieg – über David Alonso

Die große Hoffnung der GP-Fans aus den Niederlanden zeigte sich bei seinem ersten Moto2-Rennen kämpferisch. In einem sehenswerten Duell gelang es Collin Veijer, den großen Rivalen des Jahres 2024 hinter sich zu lassen.

Mit Moto3-Weltmeister David Alonso, Vize-Champion Dani Holgado, Intact-Pilot Collin Veijer und Ivan Ortola waren die fantastischen Vier der Moto3-WM 2024 in die mittlere Kategorie aufgestiegen. Sämtliche Moto2-Rookies hatten bei den kurzen, aber intensiven Wintertests einen authentischen Vorgeschmack auf die neue Kategorie bekommen. Beim Kampf um Details und Tausendstel hatte sich das Quartett meist gemeinsam im hinteren Mittelfeld der Zeitenlisten wiedergefunden.

So ging es dann auch beim ersten WM-Event im hitzigen Buriram weiter. Speziell Collin Veijer, der beim Team KTM Ajo auf Premium-Betreuung vertrauen darf, und Alonso duellierten sich in Thailand durchweg im Makro-Bereich. Geschuldet ist die Ausgeglichenheit unter den Neueinsteigern auch dem Material. Kalex rüstet sowohl Ajo als auch die Aspar-Mannschaft von Alonso und Holgado aus. Feiner Unterschied: Collin Veijer wird von WP-Bauteilen gefedert und gedämpft – im Chassis von Alonso stecken Federelemente von Öhlins.

Beim Qualifying gelang es dem Niederländer, sich um 0,036 sec vor Alonso zu platzieren, Startplatz 20 für Veijer, der während der Moto2-Tests in Jerez seinen 20. Geburtstag gefeiert hatte. Im Großen Preis von Thailand musste sich «CV95» zunächst hinter die Alonso einreihen. Obwohl Veijer keinen höheren Speed hatte als der Kolumbianer, setzte der Ajo-Rookie alles daran, beim Auftakt vor seinem alten und aktuellen Rivalen ins Ziel zu kommen.

In Runde 11 und damit knapp vor der Halbzeit fasste sich Collin Veijer ein Herz und überholte den Aspar-Piloten in der großen Gruppe des Mittelfelds. Veijer, der im Winter einen schweren persönlichen Schicksalsschlag mit dem Tod seines jungen Cousins Sid zu verkraften hatte, bewies ein großes Kämpferherz. Bis zum Zielstrich gab er Position 20 nicht mehr her. Alonso beendete seine Moto2-Premiere am Hinterrad des WM-Dritten von 2024, Collin Veijer. Wenn auch punktelos geblieben, das emotionale Rennen gegen den gefeierten Überflieger von 2024, das hatte der schnelle Holländer gewonnen.

Collin Veijer: «Wir haben uns auch im Rennen wieder ein bisschen verbessert, deshalb bin ich zufrieden. Das Rennen war konstant, die Zeiten waren auf den meisten Runden, wie erhofft, schneller, was eines der Ziele für heute war. Wir zogen es vor, geduldig zu sein und nicht von Anfang an zu pushen, um die Reifen zu schonen, und das hat gut funktioniert. Vielleicht waren wir zu konservativ. In den Top 20 zu sein, ist aber eine gute Nachricht, denn es war kein einfaches Wochenende – aber wir können den ersten Grand Prix mit positiven Gefühlen abschließen.»

Die größte Show bei den Rookies hatte dagegen der Teamkollege von David Alonso, Daniel Holgado, geboten. Der Moto3-Vizeweltmeister schaffte es, das Tempo des riesigen Mittelfelds zu bestimmen. Sein achter Platz war viel mehr als eine Randnotiz.

WM-Punkte gab es dennoch für das Team von Niklas Ajo. Deniz Öncü, der seine zweite Saison in der Moto2-WM bestreitet, landete inmitten des Getümmels auf Position 12.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (2. März):

1. Manuel González (E), Kalex, 22 Runden in 35:13,072 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +2,600 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +6,491

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,742

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,561

6. Barry Baltus (B), Kalex, +11,244

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +11,345

8. Daniel Holgado (E), Kalex, +13,174

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,188

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +14,926

11. Albert Arenas (E), Kalex, +15,757

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +18,820

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,152

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,999

15. Mario Aji (RI), Kalex, +20,750

WM-Stand nach 1 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 25 Punkte. 2. Canet 20. 3. Agius 16. 4. Moreira 13. 5. Ramirez 11. 6. Baltus 10. 7. Dixon 9. 8. Holgado 8. 9. Lopez 7. 10. Salac 6. 11. Arenas 5. 12. Öncü 4. 13. Arbolino 3. 14. Huertas 2. 15. Aji 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 25 Punkte. 2. Boscoscuro 9.