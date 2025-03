Moto2: KTM-Ajo-Piloten fuhren in Buriram hinterher

Das KTM-Ajo-Team hatte in Buriram einen enttäuschenden Start in die Moto2-Saison 2025. Deniz Öncü landete auf Rang 12, Rookie Collin Veijer beendete sein erstes Rennen in der mittleren Kategorie auf Position 20.

Die Intact-GP-Truppe hatte beim ersten Saisonrennen der Moto2-Klasse in Thailand mit Sieger Manuel Gonzalez und dem Drittplatzierten Senna Agius viel zu feiern. Auch das Fantic-Team konnte mit Platz 2 von Aron Canet zufrieden sein. Dahingegen bewegte sich das erfolgsverwöhnte KTM-Ajo-Team in Buriram über das gesamte Wochenende hinweg unauffällig im Hintergrund.

Nach den guten Vorsaison-Tests in Portimao und Jerez hatte man sich von Deniz Öncü im Moto2-Rennen am Sonntag sicher mehr erwartet. Der 21-Jährige ging von Startplatz 12 ins Rennen und verlor gleich zu Beginn mehrere Positionen. Im Laufe des Rennens stabilisierte er sich in den Top-20 und zeigte eine konstante Pace. Er machte Runde um Runde Plätze gut, war aber nie in der Lage, die Lücke zu den Top-10 zu schließen. Er überquerte die Ziellinie auf Rang 12.

«Das erste Rennen war wirklich hart. In der ersten Runde wurde ich in Kurve 5 von einem anderen Fahrer geschnitten, und ich verlor viele Positionen. Zum Glück konnte ich einen Sturz vermeiden und weiterfahren», haderte der Türke. «Es war nicht einfach, Fahrer mit vollen Tanks zu überholen, also musste ich ein wenig warten. Im zweiten Teil des Rennens bekamen die anderen Probleme und ich konnte mein Comeback starten. Ich bin nicht wirklich glücklich über das Ergebnis, aber so etwas kann passieren, wenn man kein gutes Qualifying hat. In Argentinien werden wir sicher besser sein.»

Moto2-Rookie Collin Veijer tut sich noch schwer mit der Umstellung auf das Kalex-Bike. Der Niederländer konnte bei den Vorsaison-Tests nie in die vorderen Regionen vordringen. Dies setzte sich beim Renn-Wochenende in Buriram fort. Veijer war am Start vorsichtig und hielt sich in der Gruppe mit seinem Teamkollegen. Es gelang ihm, sich bis auf Platz 20 vorzuarbeiten, wobei er auch mit den anderen Klassen-Neulingen kämpfen konnte. Am Ende fuhr er ähnliche Zeiten wie Öncü. Schließlich überquerte er die Ziellinie auf Position 20.

«Wir haben uns wieder ein bisschen verbessert, deshalb bin ich zufrieden. Wir hatten ein konstantes Rennen, was eines der Ziele war», so das Resümee von Veijer zu seinem Moto2-Renn-Debüt. «Wir wollten geduldig zu sein und nicht von Anfang an pushen, um die Reifen zu schonen – das hat gut funktioniert. Vielleicht waren wir zu konservativ, denn ich brauchte dann ein paar Runden, um noch ein paar Positionen gutzumachen. Aber im Großen und Ganzen war es ein gutes Rennen. In den Top-20 zu sein, ist gut, denn es war kein einfaches Wochenende. Wir konnten den ersten Grand Prix mit einem positiven Gefühl abschließen.»

Vom 14. bis 16. März findet in Argentinien das nächste Grand-Prix-Wochenende statt. Veijer hat dort die Möglichkeit, einen weiteren Schritt bei der Anpassung an das 765-ccm-Bike zu machen, Öncü wird versuchen, seinen Speed, den er bei den Tests hatte, wiederzufinden.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (2. März):

1. Manuel González (E), Kalex, 22 Runden in 35:13,072 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +2,600 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +6,491

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,742

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,561

6. Barry Baltus (B), Kalex, +11,244

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +11,345

8. Daniel Holgado (E), Kalex, +13,174

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,188

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +14,926

11. Albert Arenas (E), Kalex, +15,757

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +18,820

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,152

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,999

15. Mario Aji (RI), Kalex, +20,750

WM-Stand nach 1 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 25 Punkte. 2. Canet 20. 3. Agius 16. 4. Moreira 13. 5. Ramirez 11. 6. Baltus 10. 7. Dixon 9. 8. Holgado 8. 9. Lopez 7. 10. Salac 6. 11. Arenas 5. 12. Öncü 4. 13. Arbolino 3. 14. Huertas 2. 15. Aji 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 25 Punkte. 2. Boscoscuro 9.