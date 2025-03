Dixon: Überlegene Siegesfahrt mit MarcVDS-Coaching

Was sich bereits in den Trainings- und Quali-Sitzungen angedeutet hatte, wurde wahr: Der MarcVDS-Neuling glänzte und fuhr in Las Termas zum fünften GP-Sieg seiner Moto2-Laufbahn. Der Brite tobte danach vor Begeisterung.

Dritter im Zeittraining, Schnellster im FP2, Zweiter in der entscheidenden Quali: Jake Dixon fuhr in Argentinien konstant an der Spitze und lieferte sich über das gesamte Wochenende einen Schlagabtausch mit Intact-GP-Held Manuel Gonzalez, der nicht nur den Auftakt-GP in Buriram gewonnen hatte, sondern auch im Shootout um die Pole-Position schneller war.

Am Renntag jedoch lief alles nach Plan für den Rennfahrer aus Dover. Von Kurve 1 lag Dixon auf der für ihn noch neuen Boscocuro der MarcVDS-Mannschaft in Führung. Schnell war klar – auch im Rennen würde es zwischen Dixon und Gonzalez um den obersten Platz auf dem Podium gehen. Außer Gonzalez konnte niemand im Feld auch nur ansatzweise das Tempo des bereits 29-jährigen Briten mitgehen.

Auch Gonzalez musste ab Rennmitte erkennen, dass an diesem Tag keine Möglichkeit bestand, den Kontrahenten von der Insel mit regulären Mitteln zu bezwingen. Dixon demonstrierte seine Überlegenheit und fuhr gegen Ende des 21-Runden-Rennens weiterhin die schnellsten Runden im Feld. Die #96 kreuzte den Zielstrich mit 3,5 sec Vorsprung auf Gonzalez. Dem Drittplatzierten Vietti knöpfte Dixon über 10 Sekunden ab – eine Welt in der Klasse, in der Tausendstel ausschlaggebend sind.

Nach einer ausführlichen Siegesfeier mit den leidenschaftlichen Fans in Argentinien sprach Dixon noch sichtlich unter Adrenalin über seinen fünften GP-Sieg. Am neuen Motorrad alleine habe es jedenfalls nicht gelegen, stellte der enthusiastische Sieger fest: «Ich fühle mich natürlich extrem wohl auf dem neuen Motorrad – aber ich kann im Vergleich nicht sagen, dass ein Chassis besser oder schlechter als das andere ist. Fakt ist, Kalex und Boscoscuro sind beide fantastische Rennmotorräder, und mit beiden lassen sich Rennen gewinnen. Auf dem jetzigen Bike kann ich meinen Fahrstil sehr gut einsetzen.»

Rosen warf der Moto2-Held des Tages dann aber seiner neuen Mannschaft zu: «Ich muss mich über alles bedanken für den Einsatz, den mein Team bringt. Alle Teams im Fahrerlager sind großartig, aber für mich macht meine neue Mannschaft einen Job auf einem anderen Level, ihr Engagement ist unvergleichlich, so etwas habe ich noch nicht erlebt, und es hilft ungemein – mit ihnen bin ich in der Lage, weiter zu lernen.»

Dixon gab ein anschauliches Beispiel: «Ich fahre Rennen, seitdem ich 14 bin, aber in England hat mir damals nie jemand beigebracht, wie man die Hinterradbremse optimal einsetzt. Es war alles rein nach Gefühl. Bis ich zu Marc VDS gekommen bin. Sie schauen auf jedes Detail, und wir haben zum Beispiel hier viel Zeit mit der Hinterradbremse zugebracht. Ich habe gelernt, dass ich sie an der falschen Stelle eingesetzt habe. So etwas macht dann den Unterschied; die Jungs hier sind alle extrem schnell und so eng beisammen. Danke an meine Mannschaft, der Wahnsinn!»

Mit dem starken Aufschlag in Argentinien hat sich Dixon, der Thailand unauffällig als Siebter abgeschlossen hatte, in der WM-Tabelle nun direkt Manuel Gonzalez geklemmt. Lange sah es nach einem überragenden Teamergebnis aus. Filip Salac steuerte zwischenzeitlich auf Position 3, brachte seine Boscoscuro aber nicht ins Ziel.

Ergebnisse Moto2 Las Termas, Rennen (16. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 21 Runden in 35:48,793 min

2. Manuel González (E), Kalex, +3,559 sec

3. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +10,166

4. Arón Canet (E), Kalex, +10,611

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +11,009

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +14,409

7. Alex Escrig (E), Forward, +16,673

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +17,373

9. Daniel Holgado (E), Kalex, +19,035

10. Albert Arenas (E), Kalex, +19,366

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +20,584

12. Barry Baltus (B), Kalex, +21,435

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +22,446

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +23,216

15. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +23,302



WM-Stand nach 2 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 45 Punkte. 2. Dixon 34. 3. Canet 33 . 4. Ramirez 22. 5. Senna Agius 19. 6. Vietti 16. 7. Holgado 15. 8. Baltus 14. 9. Lopez 14. 10. Moreira 13. 11. Arenas 11. 12. Binder 10. 13. Escrig 9. 14. Arbolino 8. 15. Salac 7



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 45 Punkte. 2. Boscoscuro 34. 3. Forward 9