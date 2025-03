Moto2 in Argentinien: Jake Dixon siegt dominant

Jake Dixon dominierte in Argentinien

Jake Dixon erobert sich in Runde 1 des Argentinien-GPs in Termas de Rio Hondo die Führung – und gibt sie nicht mehr her. Der Brite siegt souverän vor Manuel Gonzalez, sichert sich 25 zusätzliche WM-Punkte.

Von Rang 2 gestartet, in der ersten Runde vorbeigezogen – und dann dominant gewonnen. So kann man den Argentinien-GP in Termas de Rio Hondo aus der Sicht von Jake Dixon zusammenfassen. Hinter dem Briten auf der Boscoscuro kamen Manuel Gonzalez und Celestino Vietti als Zweiter und Dritter über die Ziellinie. Aron Canet verpasste knapp das Podium.

Manuel Gonzalez, Sieger von Buriram und damit WM-Leader, startete von der Pole-Position, neben ihm von Rang 2 Dixon. Nach einem sauberen Start war dann in Kurve 2 für Huertas das Rennen vorbei. Der Spanier kam von der Strecke ab.

Jake Dixon eroberte in der ersten Runde die Führung von Gonzalez. Und für den Spanier auf der Kalex geht es schnell noch eine Position weiter nach hinten, als Filip Salac an ihm vorbeizog.

Aron Canet, zu Rennbeginn Zweiter in der WM, war im Zeittraining gestürzt. Nach einem Highsider hatte er sich die linke Schulter gehalten – doch fürs Rennen war er wieder einsatzbereit. Er ging von Rang 10 an den Start – und war in Runde 2 schon an Rang 5.

In Runde 4 eroberte sich Gonzalez Rang 2 von Salac zurück, hatte dann fast eine halbe Sekunde Rückstand auf Dixon, der eine schnellste Runde nach der anderen fuhr. Canet lieferte sich mit Ramirez ein Duell und den vierten Platz.

Verlierer der Frühphase war Escrig, der von Rang 4 auf 13 zurückfiel. Ebenfalls unglücklich lief das Rennen für Diogo Moreira. Der Brasilianer fuhr nach seiner fünften Runde mit einem technischen Problem in die Garage. Unklar zunächst, was das Problem war. Er berichtet, kein Gefühl im Vorderreifen zu haben. Sein Team zog ihm neue Reifen auf und schickte ihn wieder auf die Piste. Später kam er aber wieder in die Garage und stellte ab.

Dixon strich weiter fleißig schnellste Runden ein und baute seinen Vorsprung in Runde 8 auf knapp eine Sekunde vor Gonzalez aus. Salac fiel dann zurück, das Top-Trio zu diesem Zeitpunkt also: Dixon, Gonzalez, Canet.

In Runde 11 dann der Crash in der Verfolgergruppe: Salac und Ramirez berührten sich, der Tscheche rutschte ins Kiesbett, blieb aber augenscheinlich unverletzt. Für ihn war das Rennen beendet, Ramirez konnte weiterfahren, verlor jedoch Teile seiner Verkleidung. Der Zwischenfall wurde untersucht, eine Strafe gab es aber nicht. Salacs Urteil: Rennunfall.

Celestino Vietti kam durch den Crash direkt an die Top-3 heran, war knapp eine Sekunde hinter Canet an Rang 3., ehe er sich in Runde 14 Rang 3 eroberte. Dixon fuhr seinen Verfolgern unterdessen immer weiter davon, hatte nach 14 von 21 Runden bereits 1,9 Sekunden Vorsprung. Zu diesem Zeitpunkt verunfallte Aji, dessen Rennen damit beendet war.

In Runde 15 dann das erneute Duell um Rang 3: Canet griff an – und verdrängte Vietti erfolgreich. Dixon war inzwischen 3 Sekunden vor Gonzalez – der jedoch mit knapp sieben Sekunden auf Rang 3 dort ziemlich unbedroht. Der Kampf um Rang 3 blieb bis zum Ende eng, Vietti zog erneut an Canet vorbei – und behauptete sich bis zur Ziellinie.

Der dominante Sieger Dixon verneigte sich hinter der Ziellinie vor seinem Motorrad. Was eine Performance!

Ergebnisse Moto2 Las Termas, Rennen (16. März):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 21 Runden in 35:48,793 min

2. Manuel González (E), Kalex, +3,559 sec

3. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +10,166

4. Arón Canet (E), Kalex, +10,611

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +11,009

6. Darry Binder (ZA), Kalex, +14,409

7. Alex Escrig (E), Forward, +16,673

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +17,373

9. Daniel Holgado (E), Kalex, +19,035

10. Albert Arenas (E), Kalex, +19,366

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +20,584

12. Barry Baltus (B), Kalex, +21,435

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +22,446

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +23,216

15. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +23,302

WM-Stand nach 2 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 45 Punkte. 2. Dixon 34. 3. Canet 33 . 4. Ramirez 22. 5. Senna Agius 19. 6. Vietti 16. 7. Holgado 15. 8. Baltus 14. 9. Lopez 14. 10. Moreira 13. 11. Arenas 11. 12. Binder 10. 13. Excrig 9. 14. Arbolino 8. 15. Salac 7

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 45 Punkte. 2. Boscoscuro 34. 3. Forward 9