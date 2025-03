Argentinien, Zeittraining: Gonzalez 1. – Canet stürzt

Im Zeittraining der Moto2-Klasse in Argentinien sorgte Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez für einen Streckenrekord. Auf Platz 2 und 3 folgten Alonso Lopez und Jake Dixon. Aron Canet mit heftigem Highsider.

Auf die 40 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der Moto2-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Im FP1 am Freitagmorgen in Termas de Rio Hondo war Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez mit 1:44,147 min der Schnellste. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Tony Arbolino (Pramac Yamaha) und Jake Dixon (Marc VDS). Aron Canet (Fantic) und Diogo Moreira (Italtrans) komplettierten die Top-5.

Am Freitagnachmittag herrschten auf der Strecke mit 20 Grad Celsius angenehme Temperaturen. Der Asphalt hatte lediglich 28 Grad.

Nach fünf Minuten war es wieder Gonzalez, der sich mit 1:42,697 min an die Spitze setzte. Dahinter platzierten sich Darryn Binder und Aron Canet.

Mit 1:42,240 min fuhr Jake Dixon nach bereits acht Minuten einen Streckenrekord – er unterbot den bisherigen Rekord von Alonso Lopez aus dem Jahr 2022 um über zwei Zehntelsekunden. Unmittelbar danach stürzte Diogo Moreira in Kurve 1 – er blieb unverletzt und musste danach zur Box zurückrennen, um die Session fortzusetzen.

Kurze Zeit später verbesserte Dixon seinen eigenen Rekord auf 1:42,162 min. Die Top-5 nach 15 Minuten: Jake Dixon, Aron Canet, Manuel Gonzalez, Mario Aji und Diogo Moreira.

Zur Hälfte des 40-minütigen Zeittrainings preschte Alonso Lopez mit 1:42,007 min auf Position 1. Rookie David Alonso war zu diesem Zeitpunkt auf Rang 14 zu finden. Zwei Minuten später verbesserte Alonso seinen Rekord auf 1:41,873 min.

Die Reihenfolge zehn Minuten vor dem Ende: Lopez, Dixon, Gonzalez, Canet und Roberts. Danach folgte die finale Zeitenjagd. Sechs Minuten vor dem Ende hatte Aron Canet in Kurve 11 einen heftigen Highsider. Er fasste sich sofort an die linke Schulter und richtete sich schmerzverzerrt auf.

Drei Minuten vor dem Ende fuhr Gonzalez mit 1:41,713 min einen Streckenrekord. Danach stürzte Lopez in Kurve 4 – er blieb unverletzt, aber sein Motorrad blieb mitten auf der Strecke liegen, weshalb die rote Flagge geschwenkt und die Session beendet wurde.

Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Gonzalez, Lopez, Dixon, Ramirez, Baltus, Canet, Arbolino, Roberts, Aji, Huertas, Binder, Zonta van den Goorbergh, Holgado und Öncü.

Ergebnisse Moto2 Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:41,713 min

2. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,160 sec

3. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,175

4. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,432

5. Barry Baltus (B), Kalex, +0,563

6. Arón Canet (E), Kalex, +0,625

7.Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,642

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,672

9. Mario Aji (RI), Kalex, +0,765

10. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,874

11. Darry Binder (ZA), Kalex, +0,880

12. Zonta van der Goorbergh, (NL), Kalex, +0,978

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,978

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,997