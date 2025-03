Las Termas: Intact GP feiert nächste Gonzalez-Pole

Das Q2 der Moto2-Klasse lieferte bis zur letzten Sekunde spannende Kämpfe um die besten Startplätze. Am Ende holte Manuel Gonzalez die nächste Pole für das deutsche Team Liqui Moly Intact GP. Jake Dixon auf Platz 2.

Bei 20 Grad ging es für die Top-Piloten der Moto2-Weltmeisterschaft in Termas de Rio Hondo am Samstagnachmittag in das zweite Qualifying. Nachdem in der Moto3-Quali zuvor einige Regentropfen für Spannung sorgten, war die Piste für die mittlere Klasse anschließend in tadellosem Zustand – die Asphalttemperatur betrug um 14.10 Uhr Ortszeit (18.10 Uhr MEZ) 28 Grad.

Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer des Zeittrainings am Freitag kommen direkt in das entscheidende Q2 am Samstag. Die restlichen Piloten müssen in Q1 ran und hoffen, unter die Top-4 zu kommen, um noch ein Wörtchen um die Pole-Position mitreden zu können. Boscoscuro-Pilot Celestino Vietti, Alex Escrig (Forward), Filip Salac (Boscoscuro) und Diogo Moreira (Kalex) schafften am Ende noch den Sprung in Q2.

Übrigens: Der All-Time-Lap-Record wurde von Jake Dixon (Boscoscuro) am Freitag aufgestellt. Der Engländer umrundete den 4,8 km langen Kurs in 1:41,486 Minuten. Doch im Q1 fuhr Celestino Vietti auf seiner Boscoscuro noch schneller – 1:41,410 min.

Die beiden Marc-VDS-Piloten Jake Dixon und Filip Salac eröffneten die 15-minütige Q2-Einheit. Auch Aron Canet war früh auf der Strecke, dabei hatte der Spanier am Freitag einen schweren Sturz und zunächst sah es nach einer Verletzung für ihn aus. Doch der Kalex-Fahrer wurde von den Ärzten für «fit» erklärt.

Nach fünf Minuten hatte Dixon bereits einen neuen Rekord aufgestellt. Der Boscoscuro-Fahrer fur 1:41,188 Minuten und belegte Platz 1 vor Vietti und Marcos Ramirez (Kalex). Acht Minuten vor dem Ende holte sich Manuel Gonzalez Platz 1. Der Sieger des Thai-GP vor zwei Wochen fuhr nochmal 0,068 Sekunden schneller als Dixon.

Der Stand zur Halbzeit der Session: 1. Gonzalez. 2. Dixon. 3. Vietti. 4. Ramirez. 5. Moreira. 6. Tony Arbolino (Boscoscuro). 7. Mario Aji (Kalex). 8. Daniel Holgado (Kalex). 9. Zonta van den Goorbergh (Kalex). 10. Barry Baltus (Kalex).

Das Finale nutzten die Fahrer, um die letzten Hundertstel aus dem Bike zu holen. Dixon und Salac fuhren in Formation, direkt dahinter Forward-Star Alex Escrig. Der Spanier überraschte an diesem Tag alle: Platz 3 bei noch vier Minuten auf der Uhr. Jake Dixon holte sich in diesem Monet die Führung von Liqui Moly Intact GP-Pilot Gonzalez zurück. Escrig legte nach und steigerte sich auf Platz 2, Salac fuhr auf Rang 4.

In den letzten zwei Minuten fuhr erneut Gonzalez nach vorne. Der WM-Leader fuhr eine Rundenzeit von 1:40,870 min auf dem 4,8 km langen Kurs. Auch Boscoscuro-Fahrer Alonso Lopez verbesserte sich – Platz 5 kurz vor dem Ende.

Viele Fahrer fuhren absolute Bestzeiten in einigen Sektoren ihrer letzten Runde, doch niemand kam an die Rekordrunde von Gonzalez ran. Der Spanier aus dem deutschen Team holte sich seine zweite Pole in dieser Saison. Hinter ihm Jake Dixon auf Platz 2 und Marcos Ramirez auf Position 3. Alex Escrig sichert Forward ein hervorragenden Startplatz 4 für den GP am Sonntag, Moreira holte Platz 5.

Ergebnisse Moto2 Las Termas, Qualifying 2 (15. März):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:40,870 min

2. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,200 sec

3. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,226

4. Alex Escrig (E), Forward, +0,244

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,286

6. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +0,323

7. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,417

8. Darry Binder (ZA), Kalex, +0,426

9. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,437

10. Arón Canet (E), Kalex, +0,444

11. Zonta van der Goorbergh, (NL), Kalex, +0,449

12. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,470

13. Mario Aji (RI), Kalex, +0,515

14. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,536

15. Barry Baltus (B), Kalex, +0,560

16. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,604

17. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,663

18. Albert Arena (E), Kalex, +0,788