Garcia Zuschauer: MSi fliegt Gutierrez als Ersatz ein

Das MSi-Moto2-Team unternimmt alles, um beim Argentinien-GP mit beiden Bikes auf der Strecke zu sein. Nach dem überraschenden Aus für Sergio Garcia springt erneut der über Nacht eingeflogene Oscar Gutierrez ein.

Alles lief auf ein reguläres Rennwochenende der Moto2 hinaus. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet, tauchten am Donnerstag vor dem ersten Training auf der offiziellen Teilnehmerliste alle 28 Stammpiloten der mittleren Kategorie auf – inklusive Startnummer 3 – Sergio Garcia.

Der Spanier, der die WM 2024 zeitweise angeführt hatte und am Ende auf Rang 4 abschloss, musste den Auftakt 2025 in Thailand verletzungsbedingt auslassen. Beim Abschlusstest in Jerez war Garcia am letzten Tag nach einem Crash mit gebrochener rechter Hand auf dem OP-Tisch von Dr. Xavier Mir in Barcelona gelandet.

Nach grünem Licht aus Spanien und der verordneten Pause war der Frontmann des MSi-Teams von Teo Martin planmäßig nach Südamerika zu seinem leicht verspäteten WM-Einstieg abgeflogen. Doch den eigentlichen Routinecheck im Medical Center von Termas de Rio Hondo überstand Garcia überraschenderweise nicht. «Unfit» – so das Urteil der medizinischen Kommission. Sergio Garcia hatte den Ozean umsonst überquert.

Nicht weniger überraschend: Anstatt mit nur einem Piloten (Ivan Ortola) anzutreten, aktivierte das Teammanagement erneut Ersatzfahrer Oscar Gutierrez. Der Spanier, der seinen Landsmann bereits in Buriram vertreten hatte, packte zusammen und flog sofort von Madrid nach Argentinien ab.

Aus Sicht der Mannschaft und des Veranstalters eine nachvollziehbare Entscheidung. Denn jedes verwaiste Rennmotorrad im Fahrerlager macht in der Außendarstellung der Weltmeisterschaft keinen guten Eindruck. Der sportliche Wert kann aber in Frage gestellt werden.

Gutierrez, regulär für das MSi-Team in der MotoE-WM unterwegs, fuhr in Buriram auf der Moto2-Boscoscuro vom letzten Startplatz los und trug die rote Laterne auch beim Hitze-GP bis ins Ziel.

Mit einem Tag Trainingsrückstand dürfte es dem Ersatzpiloten in der extrem hart umkämpften Klasse in Argentinien nicht viel anders ergehen. Stand heute werden dafür dann 28 Moto2-Bikes beim Argentinien-GP starten.

Ergebnisse Moto2 Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:41,713 min

2. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,160 sec

3. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,175

4. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,432

5. Barry Baltus (B), Kalex, +0,563

6. Arón Canet (E), Kalex, +0,625

7.Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,642

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,672

9. Mario Aji (RI), Kalex, +0,765

10. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,874

11. Darry Binder (ZA), Kalex, +0,880

12. Zonta van der Goorbergh, (NL), Kalex, +0,978

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,978

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,997