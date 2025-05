Roberts: Nach Rettungsaktion auf dem Weg nach Le Mans

In der Moto2-WM ist von Joe Roberts 2025 noch wenig zu sehen. Für Furore sorgte der Kalifornier zuletzt bei einem Training in den USA. Ein Fotograf drückte ab, als Roberts nur knapp einem Super-Abflug entging.

Nach einem erneut sehr durchwachsenen Auftritt beim Europaauftakt der Motorrad-Weltmeisterschaft und Platz 11 im Moto2-Rennen von Jerez verschwand der Pilot von American Racing in die Heimat.

Der Amerikaner nutzte die Pause vor dem nächsten Großereignis in Le Mans, um im New Jersey Motorsport Park auf einer aktuellen Ducati Panigale V4 auf die Strecke zu gehen. Roberts übt mit dem Serien-Superbike aus Bologna schon seit einiger Zeit auf der Rennstrecke.

Der jüngste Trainingstag hätte knapp in einer vermeintlichen Sturzkatastrophe geendet. Wie vom Streckenfotografen bestens dokumentiert, überfuhr der Moto2-Pilot die Haftgrenze um das entscheidende Stück.

In einer Mischung aus Glück und Reaktionsschnelligkeit gelang es Roberts, den heftigen Gripverlust am Heck seiner Ducati noch einmal unter Kontrolle zu bringen und den schon sicheren Highsider zu vermeiden. Nach überstandener langer Schrecksekunde veröffentlichte der Racer aus Los Angeles die Bilderserie zum «Save of the day» in den sozialen Medien.

Die Moto2-Saison 2025 läuft für Joe Roberts bislang alles andere als wunschgemäß. Nach dem Abgang von Weltmeister Ogura und Fermin Aldeguer wurde der Kalex-Fahrer zu den Mitfavoriten gerechnet. 2024 lag Roberts nach einer fulminanten ersten Saisonhälfte kurzzeitig an der Spitze der Moto2-Tabelle.

Dieses Jahr holte Roberts in fünf Rennen erst sechs Zähler – WM-Position 22. Vom Aufstieg in der Königsklasse ist der 27-Jährige vor dem Frankreich-GP weit entfernt. Vor einem Jahr verpasste Joe Roberts das Moto2-Podest auf dem Traditionskurs von Le Mans als Vierter nur knapp.