Barry Baltus (2.) freut sich über erstes Moto2-Podium

Barry Baltus erzielte in Jerez sein erstes Podium in der Moto2-WM. Der junge Belgier genoss die Atmosphäre in Andalusien und ist jetzt heiß auf Le Mans – ein Grand Prix, der sich für ihn wie ein Heimrennen anfühlt.

Es war ein denkwürdiges Wochenende für Barry Baltus. Schon in der ersten Session am Freitag zeigte er, dass er die Pace hat, um in Jerez ganz vorne mitzufahren. Im Qualifying sicherte er sich den vierten Startplatz. Im Rennen am Sonntag erwischte der 20-Jährige einen soliden Start. In der dritten Runde war er bereits an den Podestplätzen dran, und in der siebten Runde überholte er Diogo Moreira, wodurch er Zweiter war. Diese Position gab er dann bis zur Zielflagge nicht mehr ab.

«Ich bin wirklich glücklich, mein erstes Podium mit Fantic geschafft zu haben. Wir haben seit Beginn der Saison so hart gearbeitet. Wir müssen noch mehr pushen, um hier oben zu bleiben», meinte Baltus. «Während des Rennens habe ich mich darauf konzentriert, das Tempo und die Reifen zu kontrollieren. Die letzten fünf Runden waren sehr stressig, denn ich wollte unbedingt auf das Podium. Jerez ist etwas Besonderes – für viele spanische Fahrer ist es ein Heim-Grand-Prix. Das Publikum hier ist unglaublich, es ist überall voll und die Atmosphäre ist fantastisch. Dieser Podiumsplatz ist für meine Familie, mein Team und alle, die mich von Anfang an unterstützt haben.»

In zwei Wochen geht es in Le Mans weiter. Dort kann der Belgier auf viel Fan-Unterstützung zählen. «Ich kann Le Mans kaum erwarten – ein Grand Prix, der sich für mich wie ein Heimrennen anfühlt.» In der Gesamtwertung liegt Baltus, der seit 2021 in der Moto2-WM fährt, nach dem Jerez-Wochenende mit 53 Punkten auf Rang 4.

Weniger gut lief es für Fantic-Teamkollege Aron Canet. Ein kleiner Sturz im Qualifying zwang ihn dazu, vom siebten Startplatz aus ins Rennen zu gehen. Im Rennen fand der Spanier dann nicht das richtige Gefühl mit seiner Kalex. Am Ende wurde es Rang 8, die WM-Führung musste er an Sieger Manuel Gonzalez (Intact GP) abgeben. «Mit dem Rennen bin ich nicht zufrieden. Es tut mir leid, dass ich nicht an der Spitze kämpfen konnte, aber ich hatte einfach nicht das richtige Gefühl», haderte Canet nach dem Rennen. «Trotzdem ist es besser, 8 Punkte zu holen als einen Sturz zu riskieren. Jetzt gilt die volle Konzentration dem nächsten GP in Le Mans. Danke an alle Fans für die tolle Unterstützung an diesem Wochenende.»

Beim Spanien-GP sorgten über das gesamte Wochenende verteilt 224.420 Fans für eine fantastische Stimmung. In Le Mans wird die Stimmung nicht weniger gut sein – dort konnte 2024 mit 297.471 Besuchern ein Zuschauerrekord in der MotoGP-WM erzielt werden.

Ergebnisse Moto2 Jerez, Rennen (27. April):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 21 Runden in 35:30,634 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +2,256 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +3,781

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +4,781

5. Deniz Öncü (TR), Kalex, +6,390

6. Albert Arenas (E), Kalex, 7,049

7. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +7,919

8. Aron Canet (E), Kalex, +8,511

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +12,537

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +14,783

11. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,135

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +17,182

13. Adrian Huertas (E), Kalex, +20,992

14. Collin Veijer (NL), Kalex, +23,062

15. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +27,942



WM-Stand nach 5 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 86 Punkte. 2. Aron Canet 79. 3. Jake Dixon 66. 4. Baltus 53. 5. Ramirez 39. 6. Öncu 37. 7. Agius 37. 8. Moreira 37. 9. Holgado 36. 10. Vietti 34. 11. Lopez 30. 12. Arbolino 29. 13. Arenas 28. 14. Salac 19. 15. Guevara 12



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 108. 2. Boscoscuro 77. 3. Forward 10.