Kämpferischer Baltus: Ich wollte ein Rennen anführen!

Fantic-Pilot Barry Baltus: Platz 3 in Aragon, Vierter in der WM

Mit dieser klaren Ansage warf sich der Belgier Barry Baltus in das Moto2-Rennen von Aragon. Baltus ließ Taten folgen. Auch wenn es im Ziel nur Rang 3 war, der Fantic-Pilot hatte in jeder Hinsicht überzeugt.

Barry Baltus hat sich als Spitzenfahrer der mittleren WM-Kategorie etabliert. Der Wechsel zur Fantic-Mannschaft unter der Leitung Roberto Locatellis hat dem großgewachsenen Benelux-Piloten so gut getan, dass er beim letzten Rennen im MotorLand Aragon erneut Teamkollege Aron Canet besiegte. Und das nicht nur in der hitzigen Wettfahrt über 19 Runden, bereits im Q2 hatte sich Baltus als Zweiter knapp vor Canet gezwängt.

Am Renntag macht Barry Baltus mehr als eindrucksvoll klar, dass er sich nicht wirklich als Sparringspartner betrachtet. Als handle es sich um ein kurzes Sprint-Format, schoss Baltus, der als Fan der GP-Legende Barry Sheene mit der Startnummer 7 unterwegs ist, wie vom Hafer gestochen in Führung – und wäre das Rennen nur über 12 Runden gegangen, der Sieger hätte Barry Baltus geheißen.

Baltus nach dem Rennen: «Das war mein großes Ziel, ich wollte unbedingt ganz vorne fahren und einmal ein Rennen anführen!»

Das schaffte der Fantic-Pilot mit Bravour. Doch in Runde 12 musste der hochmotivierte Fantic-Neuzugang zur Kenntnis nehmen, dass die Kalex-Kollegen Deniz Öncü und Diogo Moreira im Finale noch mehr Reserven hatten. Erst musste sich die #7 dem späteren Sieger aus der Türkei und vier Runden vor der Flagge Moreira beugen. Das engste Finish der Moto2-Geschichte mit Öncu und Moreira sah Baltus nur noch von hinten – mit einem Respektabstand von 1,7 sec.

Der Drittplatzierte gestand nach dem Rennen, dass er selbst geschockt über das enorme Tempo seiner selbst und den Spitze war: «Als ich die Rundenzeiten gesehen habe, dachte ich, das kann nicht gut gehen. Oh mein Gott – wir fahren in der Hitze mit benutzten Reifen in der vorletzten Runde fast so schnell wie im Q2! Doch irgendwie hat es funktioniert.»

Am Ende fiel das Urteil des 21-Jährigen trotz verpasstem ersten GP-Siegs überwiegend positiv aus: «Ich bin wirklich zufrieden mit diesem Wochenende. Ich war in jeder Session konstant, und wie ich vor dem Rennen sagte, war es mein Ziel, ein Rennen zu führen. Es war das erste Mal, dass ich mich an der Spitze wiederfand, und es war ein bisschen stressig, aber ich denke, ich bin gut damit umgegangen. Ich habe über drei Viertel des Rennens geführt, und irgendwann dachte ich: ‚Vielleicht ist heute der Tag gekommen‘. Aber das Tempo dahinter war wirklich stark, und am Ende musste ich mich damit abfinden.» Nicht ohne anzufügen: «Ich bin glücklich, aber ich will mehr: Der dritte Platz ist nicht mehr genug.»

In der WM-Tabelle liegt Barry Baltus nur einen WM-Punkt hinter Diogo Moreira auf Position 4. Die Leistung des Neuzugangs ist auch ein Segen für Fantic Racing. Mit Canet, der in Aragon Sechster wurde, in der Fahrer-WM, die Intact-Pilot Manuel Gonzalez anführt, führt Fantic die Team-WM vor der deutschen Mannschaft an.

Ergebnisse Moto2 Aragon, Rennen (8. Juni):

1. Deniz Öncü (TR), Kalex, 19 Runden in 35:12,600 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,003 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +1,949

4. Senna Agius (AUS), Kalex, +5,196

5. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +5,926

6. Aron Canet (E), Kalex, +6,275

7. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,192

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,252

9. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +9,296

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +12,144

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +14,601

12. Albert Arenas (E), Kalex, +15,442

13. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +15,601

14. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +17,549

15. David Munoz (E), Kalex, +17,601

WM-Stand nach 8 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 118 Punkte. 2. Aron Canet 118. 3. Moreira 90. 4. Baltus 89. 5. Dixon 84. 6. Agius 77. 7. Öncu 62. 8. Ramirez 55. 9. Vietti 52. 10. Lopez 48. 11. Salac 48. 12. Arenas 46. 13. Holgado 36. 14. Arbolino 31. 15. Alsonso 28.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 183. 2. Boscoscuro 110. 3. Forward 11.