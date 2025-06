Moto2-WM-Duell ohne Abstand: Gonzalez gegen Canet

Ohne Abstand – das bezieht sich allerdings nur auf den Punktestand in der Weltmeisterschaft. Auf der Rennstrecke gingen sich die Moto2-Spitzenreiter Aron Canet und Manuel Gonzalez bislang aus dem Weg.

Spaniens Grand-Prix-Piloten regieren. In allen Klassen der Straßen-Weltmeisterschaft führen Racer mit spanischem Passe die Tabelle nach acht Events des Jahres 2025 an. In der Moto2-WM sind es sogar zwei Fahrer: Manuel Gonzalez und Aron Canet teilen sich vor Runde die Meisterschaftsführung mit 118 Punkten.

Dass die beiden Landsmänner nach Punkten auf gleicher Augenhöhe unterwegs sind, hat weniger mit Millimeter-Duellen auf der Piste zu tun. Die Punktestände kamen auf höchst unterschiedliche Weise zustande. Nur beim Auftakt in Thailand lagen Intact-GP-Pilot Gonzalez und Fantic-Ass Canet direkt hintereinander – wobei Gonzalez mit großem Vorsprung siegte.

Auch in Katar und Frankreich standen die beiden auf dem Podium. In Losail gewann Canet nach Start von Platz 11 souverän, Gonzalez wurde Dritter. In Le Mans war es andersherum. Das war es dann auch mit den Gemeinsamkeiten. Der Bonus für Konstanz gebührt nach einem Drittel des Jahres Tattoo-Liebhaber Canet – der 25-Jährige hatte eine weiße Ausfallweste und punktete in allen Rennen.

Manuel Gonzalez’ Bilanz ist wechselhafter: Bei fünf Podestplätzen – Canet war «nur» dreimal zur Siegerehrung eingeladen – produzierte der Neuzugang bei Intact GP auch zwei Nullnummern. In den USA zog man die falschen Reifen auf, in Silverstone trieb die Unruhe Gonzalez in eine Kollision mit Sturz.

Geht es um den schieren Speed auf eine Runde, spricht bislang wieder alles für Manuel Gonzalez. Während die #18 fünfmal auf Startplatz 1 fuhr, reicht es Canet zu einer Pole-Position.

Vergleichbare, aber nicht identische Verhältnisse auf der Seite der Technik. Intact GP und Fanti Racing vertrauen jeweils auf das deutsche Kalex-Chassis. Doch während die Italiener Federelemente von Öhlins einsetzten, stecken in der Intact-Kalex Komponenten von WP Suspension aus Österreich.

Spannend auch: Die Spitzenreiter der Moto2 haben 2025 Spitzen-Teamkollegen. Barry Baltus, der zuletzt vor Canet ins Ziel kam und bereits zum dritten Mal auf dem Podest war, ist WM-Vierter. Gonzalez’ »Mate«, der Australier Senna Agius, siegte in England und posierte als Dritter in Buriram und Jerez, WM-Rang für den 19-Jährigen. Entsprechend führen auch die Teams mit Fantic an der Spitze die Mannschafts-Wertung an.

Hinter den gemeinsamen Führenden hat sich bereits eine Lücke von 28 Zählern aufgetan. Diogo Moreira, Barry Baltus und Jake Dixon heißen die Verfolger. Auch wenn im Verlauf der Saison noch alles möglich ist, deutet derzeit vieles auf ein langes und intensives Duell zwischen Manuel Gonzalez und Aron Canet hin. Und auch ein direktes Match um den Sieg auf der Rennstrecke ist nur eine Frage der Zeit.

WM-Stand nach 8 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 118 Punkte. 2. Aron Canet 118. 3. Moreira 90. 4. Baltus 89. 5. Dixon 84. 6. Agius 77. 7. Öncu 62. 8. Ramirez 55. 9. Vietti 52. 10. Lopez 48. 11. Salac 48. 12. Arenas 46. 13. Holgado 36. 14. Arbolino 31. 15. Alsonso 28.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 183. 2. Boscoscuro 110. 3. Forward 11.