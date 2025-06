Sieger Gonzalez wünscht sich mehr MotoGP-Tests

Nach starker Aufholjagd holte sich Manuel Gonzalez (Intact GP) im Moto2-Rennen in Mugello seinen vierten Saisonsieg. Er würde sich zukünftig mehr MotoGP-Tests für Fahrer der mittleren Kategorie wünschen.

Im Qualifying der Moto2-Klasse in Mugello war Intact-Pilot Manuel Gonzalez noch auf Rang 4 gebraust. Danach kassierte der Spanier eine Strafe, weil er nach Ansicht der Stewards im Q2 unnötig langsam unterwegs gewesen war – Gonzalez musste den Grand Prix am Sonntag von Startposition 8 in Angriff nehmen.

Im Rennen gelang es dem Kalex-Piloten nach einem fulminanten Start bereits in der ersten Runde, sich in die Top-3 zu schieben und von dort aus den Weg nach vorne fortzusetzen. Nach Rennmitte übernahm er schließlich die Führung und baute seinen Vorsprung gegenüber Albert Arenas kontinuierlich aus. Die Ziellinie überquerte Gonzalez mit 1,409 sec Vorsprung auf seinen Landsmann. Mit dem Sieg übernahm er auch wieder die alleinige WM-Führung und liegt nun neun Punkte vor Fantic-Pilot Aron Canet, der in Mugello Dritter wurde.

«Wie erwartet war es ein herausforderndes Rennen. Der Start war sehr gut, davon habe ich letzte Nacht geträumt», meinte Gonzalez nach dem Rennen. «Ich hatte einen perfekten Start und ich konnte auf Position 3 nach vorne fahren. Ich bin dann ruhig geblieben, denn in den ersten Runden musst du mit dem Kopf fahren – mit den Pirelli-Reifen weißt du nie, wie es dir in den letzten Rennrunden ergeht. Ich habe zudem versucht, meinen Fahrstil an die Strecke anzupassen, denn es war am Sonntag schwieriger als am Samstag. Der Plan war, dass wenn ich nach vorne komme, ich konstante Rundenzeiten und mit meinem Stil fahre – das habe ich geschafft. Albert (Arenas) hat Druck gemacht und in manchen Kurven war er sehr stark.»

«Wir sind momentan die stärksten, was den Speed angeht – wir müssen das in den Schlüsselmomenten einsetzen», so Gonzalez. «In der Moto2 gewinnst du die Meisterschaft mehr mit dem Kopf als mit dem Speed, deshalb müssen wir clever sein. Es war ein schwierigeres Rennen, und ich bin froh, dass es so gelaufen ist, denn so konnte ich zeigen, was ich auf einer wirklich schwierigen Strecke und unter schwierigen physischen Bedingungen zu leisten imstande bin. Ich hatte körperlich zu kämpfen, denn nach Aragon war es eine anstrengende Zeit für mich mit dem MotoGP-Test, gefolgt von unserem Moto2-Test in Barcelona. Ich konnte mich also nicht so gut erholen, wie ich es gerne getan hätte. Aber dieser Sieg auf dieser Strecke ist superwichtig für uns, denn es war wie ein Start bei null, so wie in Thailand, und jetzt führen wir die Meisterschaft wieder an.»

Der MotoGP-Test in Aragon war für den Moto2-WM-Leader ein absolutes Highlight. Er wurde von vielen Seiten gelobt, auch seine Rundenzeiten waren für einen Rookie beachtlich. «Das war eine traumhafte Erfahrung, und ich war happy über die Möglichkeit, dass ich zeigen konnte, was ich auf einem großen Bike erreichen kann. Es war nur ein Tag, ich hoffe ich habe in Zukunft noch mehrere solche Tage», schmunzelte Gonzalez. Trackhouse Racing hat dem 22-Jährigen ermöglicht, auf einem MotoGP-Bike zu testen. Sollten andere Teams aus der Königsklasse diesem Beispiel folgen und mehr Moto2-Fahrern diese Chance geben? «Das war sehr gut, dass Trackhouse und Aprilia das gemacht haben. Es ist gut für die Fahrer, die Meisterschaft und für die Teams. Denn wenn ein MotoGP-Team auf der Suche nach einem neuen Fahrer ist, dann sehen sie nur die Resultate. Vieles kannst du aber erst sehen, wenn du in der Box zusammenarbeitest. Das ist nicht nur für mich, sondern für alle etwas Gutes. In der Zukunft sollte das mehr vorkommen.»

Ergebnisse Moto2 Mugello, Rennen (22. Juni):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 19 Runden in 35:34,695 min

2. Albert Arenas (E), Kalex, +1,409 sec

3. Aron Canet (E), Kalex, +3,648

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +3,745

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +3,815

6. Deniz Öncü (TR), Kalex, +5,091

7. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +5,683

8. David Alonso (CO), Kalex, +5,924

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,167

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,247

11. Barry Baltus (B), Kalex, +9,952

12. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +10,949

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +11,099

14. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +11,863

15. Dani Holgado (E), Kalex, +11,967



WM-Stand nach 9 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 143 Punkte. 2. Aron Canet 134. 3. Moreira 103. 4. Baltus 94. 5. Dixon 85. 6. Agius 80. 7. Öncü 72. 8. Arenas 66. 9. Vietti 63. 10. Ramirez 61. 11. Salac 52. 12. Lopez 50. 13. Holgado 37. 14. Guevara 37. 15 Alonso 36.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 208. 2. Boscoscuro 121. 3. Forward 11.