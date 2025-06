Moto2, Q2: Pole-Position mit Rekordzeit für Moreira

Nach einem frühen Ausfall des Schnellsten aus dem Zeittraining wechselte die Spitze im Q2 der Moto2 pausenlos. Nach hektischen 15 Minuten feierte Kalex-Pilot Diogo Moreira Startplatz 1 vor Ortola und Gonzalez.

Wie auch in der kleinsten GP-Kategorie gingen in der Moto2-Klasse 18 Racer in das entscheidende Qualifying am Samstagnachmittag. Jubel und Freude bei den holländischen Fans zugleich. Während Moto2-Rookie Collin Veijer den Einzug ins Q2 verpasst hatte, war Zonta van der Goorbergh aus der Mannschaft von Jarno Janssen über das Q1 in das Shootout eingezogen.

Mit dem Niederländer nachgerückt waren Dani Holgado als Schnellster des Q1, Barry Baltus und KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü. In Assen nicht in der Moto2-Elite vertreten: Moto3-Weltmeister David Alonso. Der Kolumbianer muss den GP der Niederlande am Sonntag von Startplatz 21 bestreiten.

Gute Chancen auf einen Spitzen-Startplatz durfte sich MarcVDS-Pilot Filip Salac machen – der Tscheche hatte das Zeittraining am Freitag mit der Bestzeit abgeschlossen. Direkt hinter Salac hatten sich die WM-Spitzenreiter Gonzalez und Canet empfohlen.

Doch ausgerechnet für Filip Salac begann das Q2 mit einem harten Niederschlag. Salac kollidierte mit Alonso Lopez und war noch in der ersten gezeiteten Runde aus der Session. Auch Lopez musste in die Box zurückkehren und konnte mit Schmerzen nicht weiterfahren.

Souverän dagegen Manuel Gonzalez, der auf dem Intact-GP-Kalex zu einer ersten Bestzeit brauste. Dass es noch schneller geht, zeigten Diogo Moreira, Barry Baltus und Jake Dixon, die an dem WM-Spitzenreiter vorbeizogen. Aron Canet, der ebenfalls in den Vorfall mit Salac verstrickt war, blieb zunächst ohne Spitzenzeit. Erst vier Minuten vor Ende der Session gelang Canet eine 1:35,004 min und damit eine neue Bestzeit.

Stark die beiden Rookies Holgado und Ortola, die vor dem letzten Anlauf auf die Pole-Position die Ränge 6 und 7 besetzt hatten.

Doch mit einem frischen Hinterreifen wurde noch einmal umgerührt. Die Fans sahen einen Dreikampf zwischen Moreira, Ortola und Gonzalez mit dem besten Ende für den Brasilianer, der seine zweite Pole-Position mit neuem Moto2-Streckenrekord einsammelte.

Reihe 2 wird am GP-Sonntag mit Aron Canet, Albert Arenas und Barry Baltus aufgestellt. Wieder gut dabei – Senna Agius. Der Teamkollege von Manuel Gonzalez schaffte Platz 7. Lokalheld van der Goorbergh landete im Q2 auf Platz 12. Filip Salac muss die Jubiläums-TT von Position 16 bestreiten.

Ergebnisse Moto2 Assen, Qualifying 2 (28. Juni):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:34,777 min

2. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +0,072 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,208

4. Aron Canet (E), Kalex, +0,223

5. Albert Arenas (E), Kalex, +0,276

6. Barry Baltus (B), Kalex, +0,368

7. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,406

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,478

9. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,500

10. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,590

11. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,595

12. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,652

13. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,662

14. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,749

15. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,778

16. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +1,107

17. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +1,220

18. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +1,355