Aron Canet (3.): «Duell war nicht sehr intelligent»

Aron Canet holte im Moto2-Rennen in Mugello Platz 3. Den intensiven Kampf mit Diogo Moreira mit mehreren Berührungen bewertete er als zu aggressiv. Auf WM-Leader Manuel Gonzalez hat Canet nun 9 Punkte Rückstand.

Der Italien-GP war für das Moto2-Team Fantic Racing ein bedeutendes Heim-Event. Umso wichtiger war es, dass die Fahrer Aron Canet und Barry Baltus in Mugello ein gutes Ergebnis erzielen.

Canet ging von Startplatz 2 ins Rennen. Zu Beginn verlor der Spanier einige Positionen – nach einigen Kurven war er auf Platz 4 zu finden. Direkt vor ihm: WM-Rivale Manuel Gonzalez, der von Startplatz 8 auf Rang 3 nach vorn preschte. Diesen konnte Canet zunächst noch überholen, doch noch vor der Hälfte des Rennens arbeitete sich der Intact-Pilot nach vorne und war dann uneinholbar.

Canet setzte sich in der Spitzengruppe hinter Gonzalez fest. Fünf Runden vor Rennende hatte sich Gonzales ein Polster von 0,5 Sekunden auf Albert Arenas, der auf Position 2 lag, erarbeitet. Canet und Moreira hatten den Anschluss verloren und machten den finalen Platz auf dem Podium unter sich aus. Drei Runden vor Rennende intensivierte sich dieses Duell: Moreira und Canet berührten sich mehrfach. Durch den Zweikampf kam Boscoscuro-Pilot Celestino Vietti immer näher und lag in der finalen Runde in Schlagdistanz. Am Ende setzte sich Canet knapp durch – er überquerte sieben Hundertstelsekunden vor Moreira die Ziellinie.

«Es war ein ganz besonderes Wochenende, und ich möchte mich ganz herzlich beim gesamten Fantic-Racing-Team für die unglaubliche Arbeit bedanken, ebenso wie bei allen Sponsoren und Gästen, die uns hier in Mugello unterstützt haben», meinte Canet nach dem Rennen. «Die starke Unterstützung beim Heim-GP des Teams war sehr emotional und hat mir einen zusätzlichen Schub gegeben. Ich bin sehr glücklich über das Podium: Wir haben hart daran gearbeitet, das richtige Gefühl zu finden, und heute konnte ich mit Zuversicht pushen.»

Über das harte Duell mit Diogo Moreira sagte der 25-Jährige: «Der Kampf um den dritten Platz war intensiv – vielleicht manchmal sogar ein bisschen aggressiv. Man kann auch hart kämpfen und dabei etwas respektvoller sein. Ich dachte mir: ‘Okay, du willst Krieg? Kein Problem, ich bin bereit dafür.’ Das Duell war aber von uns beiden nicht sehr intelligent, denn wenn das Rennen eine Runde länger gedauert hätte, dann hätte uns Vietti noch überholt. Aber am Ende haben wir es aufs Podium geschafft, und das ist das Wichtigste. Wir haben jetzt ein gutes Tempo, ein großartiges Gefühl und viel Selbstvertrauen. Ich bin super motiviert für Assen: Wir sind bereit, weiterzukämpfen!»

Mit dem dritten Platz in Mugello hat Aron Canet vor dem Assen-GP 134 Punkte auf seinem Konto und liegt in der Gesamtwertung 9 Zähler hinter Manuel Gonzalez. Canet ist mit seinem Team immer noch damit beschäftigt, bei seiner Kalex die richtige Abstimmung zu finden – er tauschte bereits das Chassis. Kann er, sobald alles passt, mit Gonzalez auf Augenhöhe kämpfen? «Nein, wenn ich das Bike habe, das ich will, werde ich Manuel schlagen», ist sich Canet sicher.

Ergebnisse Moto2 Mugello, Rennen (22. Juni):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 19 Runden in 35:34,695 min

2. Albert Arenas (E), Kalex, +1,409 sec

3. Aron Canet (E), Kalex, +3,648

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +3,745

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +3,815

6. Deniz Öncü (TR), Kalex, +5,091

7. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +5,683

8. David Alonso (CO), Kalex, +5,924

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,167

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,247

11. Barry Baltus (B), Kalex, +9,952

12. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +10,949

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +11,099

14. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +11,863

15. Dani Holgado (E), Kalex, +11,967



WM-Stand nach 9 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 143 Punkte. 2. Aron Canet 134. 3. Moreira 103. 4. Baltus 94. 5. Dixon 85. 6. Agius 80. 7. Öncü 72. 8. Arenas 66. 9. Vietti 63. 10. Ramirez 61. 11. Salac 52. 12. Lopez 50. 13. Holgado 37. 14. Guevara 37. 15 Alonso 36.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 208. 2. Boscoscuro 121. 3. Forward 11.