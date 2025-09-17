Moto2 2026: Barry Baltus bleibt, Angel Piqueras kommt

Mit dem Ende der großen Europa-Tournee hat sich das Bild des Fahrermarkts für die Saison 2026 weiter scharfgestellt. Mit Moto2-Ass Barry Baltus und Neuling Angel Piqueras wurden zwei weitere große Namen bestätigt.

Während die Startaufstellung der MotoGP-Königsklasse nahezu komplett ist – lediglich Honda hat die Aufstellung in der LCR-Kundenmannschaft noch nicht offiziell bestätigt – herrscht im Unterbau des GP-Fahrerlagers noch große Dynamik. Nach Deniz Öncü, dessen Transfer zu Marc VDS jüngst bestätigt wurde, und Daniel Munoz, der bei Italtrans anheuern wird, konnten zwei weitere Haken auf der Moto2-Liste gesetzt werden.

So wird Barry Baltus, der auch beim letzten Moto2-Event in Misano wieder von sich reden machte und nach einer sensationellen Fahrt Zweiter wurde, ein weiteres Jahr für Fantic Racing aktiv sein. Länger war die Zukunft des Belgiers, der seit seiner Ankunft bei Ankunft zur Saison 2025 deutlich an Konstanz zugelegt hat, ungewiss. Vieles deutete auf ein Gespann mit Aron Canet und Tony Arbolino hin. Doch als klar wurde, dass der WM-Zweite in Richtung Marc VDS abspringt, war die Lage eindeutig. Damit wird Baltus an der Seite von Neuzugang Arbolino 2026 um die Moto2-Krone kämpfen.

Der WM-Vierte Baltus unterschrieb bei Teammanager Roberto Locatelli und zeigte sich entsprechend begeistert: «In den Farben von Fantic Racing zu fahren, macht mich jeden Tag stolz, und ich freue mich darauf, auch 2026 mit dem Team weiterzumachen. Wir haben sofort den richtigen Weg gefunden, um zusammenzuarbeiten, In diesem Jahr haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Das Team glaubt an mich, und ich gebe auf der Rennstrecke alles für sie.»

Besonders in der Teamwertung steht für Fantic viel auf dem Spiel. Derzeit ist die Locatelli-Einheit auf Titelkurs, es folgt das Team von Liqui Moly Dynavolut Intact GP. Für 2026 ist die deutsche Mannschaft mit Manuel Gonzalez und Senna Agius damit formell stärker aufgestellt.

Bereits offiziell ist zudem die Ankunft eines weiteren hochqualifizierten Neueinsteigers. Angel Piqueras fährt 2026 erneut für die MSi-Mannschaft von Teo Martin – steigt aber intern in die Moto2 auf. Der Schritt stellt keine Überraschung dar. Als erster WM-Verfolger von Jose Antonio Rueda erfolgt die Beförderung des fünffachen Grand-Prix-Siegers Piqueras planmäßig. Teamkollege ist dann Ivan Ortola, der zur Saison 2025 ebenfalls innerhalb des Teams den Aufstieg schaffte und der als Moto2-Rookie aktuell hinter Arbolino und vor Rookie-Kollege Collin Veijer auf WM-Rang 18 zu finden ist.

