Pramac grübelt: Salac, Ferrandez, Van den Goorbergh?

Das erst zur Saison 2025 komplett neu aufgestellte Moto2-Projekt von Yamaha mit Partner Pramac ist bereits wieder auf der Suche nach einem neuen Siegfahrer. Zwei etablierte und ein frischer Pilot stehen zur Wahl.

Im vergangenen Winter machte Yamaha Nägel mit Köpfen: Im Zuge der langfristig angelegten Kooperation mit dem italienischen Rennstall Pramac Racing ging auch das bis dahin bei Angel Nieto Junior verankerte Moto2-Projekt an die Struktur von Paolo Campinoti. Bei dem Rundumschlag, mit dem Ziel, eine optimale Startrampe in Richtung MotoGP zu bauen, wurden mit Izan Guevara und Tony Arbolino zwei potenzielle Piloten der Königsklasse an Bord genommen.

Während Guevara, Moto3-Weltmeister 2022 immer besser in Fahrt kommt und wohl auch 2026 für Pramac in der Moto2 am Start steht ist bereits sicher, dass Arbolino wechselt. Nach einer weiteren zerfahrenen Saison – vor dem San Marino-GP rangiert «Tiger Tony» auf Rang 18 der Tabelle – wird der Italiener Nachfolger von Aron Canet bei Fantic.

Noch nicht definiert ist wer die zweite Boscoscuro bei Pramac bewegen wird. Doch Teamchef Gino Borsoi und Teammanager Alex de Angelis haben den Kreis der Kandidaten auf drei Piloten eingeschränkt.

Variante 1: Zonta Van den Goorbergh. Der Niederländer fährt aktuell in der Heimat-Mannschaft RW Racing von Jarno Janssen – und das als Moto2-Pilot bereits seit 2022. Der gerade einmal 19-Jährige galt als geeigneter Kandidat, um es seinem Vater Jürgen nachzumachen, der es bis in die Königsklasse des Fahrerlagers schaffte. Doch bislang zündete der vermeintliche Rohdiamant nicht. Während es auf einer Runde schön öfters an die Spitze der Zeitenliste reicht, kam Van den Goorbergh in seiner vierten Saison nicht über eine Handvoll-Top-10-Rennergebnisse hinaus.

Nicht weniger behaupten, dass eine Luftveränderung die entscheidende Leistungsexplosion bringen sollte. Der ehemalige Red Bull Rookie kennt bislang nur die Kalex-Moto2Schwierig aus Sicht der Gesamtstrategie: Mit Collin Veijer (KTM Ajo) ist bereits ein schneller Niederländer in der Moto2 vertreten.

Ebenfalls auf der Liste steht Filip Salac. Der jetzige Teamkollege von Jake Dixon bei Marc VDS hat noch keinen Vertrag für 2026 in der Tasche. Salac ist ebenfalls seit 2022 in der Klasse aktiv, fährt seine beste Saison und hält aktuell Rang 13. In Mugello reichte es immerhin für Rang 5. Filip Salac, bereits 23 Jahre alt, ist der einzige Pilot aus Tschechien, was angesichts des Brünn-Comebacks im GP-Kalender durchaus relevant ist. Und – Salac ist bereits mit der Moto2 von Boscoscuro vertraut.

Als Neuling im Gespräch für die Position bei Pramac ist zudem der Spanier Alberto Ferrandez. Der 18-Jährige aus Alicante ist beim San Marino-GP mit einer Wildcard für die Boscoscuro-Mannschaft unterwegs. Regulär bestreitet das Talent die Moto2-Europameisterschaft und hat dort als Zweiter bei noch drei ausstehenden Rennen Titelchancen.

Holland, Tschechien oder wie einmal Spanien? Wer das Rennen um den durchaus begehrten Stammplatz in der Pramac-Struktur bekommt, wird sich möglicherweise bereits in der kommenden Woche entscheiden.