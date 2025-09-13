Italtrans verkündet Nachfolger von Diogo Moreira

Das Italtrans Racing Team verpflichtet den 19-jährigen Spanier Daniel Muñoz für die Moto2-Saison 2026. Gemeinsam mit Adrián Huertas soll er die Erfolgsgeschichte des Teams fortschreiben.

Das Italtrans Racing Team hat seinen zweiten Fahrer für die Moto2-Saison 2026 vorgestellt: Neben Adrián Huertas wird der junge Spanier Daniel Muñoz die Farben des italienischen Teams vertreten und in die Fußstapfen von Diogo Moreira treten, der laut aktuellem Stand bei LCR-Honda in der MotoGP unterkommen wird.

Der 19-jährige Muñoz gilt als eines der größten Talente im Nachwuchsbereich und hat bereits mit einem Podestplatz beim Barcelona-Grand-Prix in der laufenden Saison sein Können unter Beweis gestellt.

«Unser Team hat immer an den Wert junger Fahrer geglaubt und ihre Entwicklung unterstützt», erklärte Teammanagerin Laura Bertulessi. «Mit Muñoz investieren wir in ein Talent, das schon Charakter und Speed gezeigt hat – und dazu wertvolle Moto2-Erfahrung mitbringt. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm ein weiteres wichtiges Kapitel in der Geschichte unseres Teams schreiben können.»

Muñoz selbst zeigt sich hochmotiviert: «Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, Teil der Italtrans-Familie zu werden. Das ist eine einzigartige Chance, die ich unbedingt nutzen will. Vielen Dank an das Team für das Vertrauen – ich kann es kaum erwarten, loszulegen.»

Mit dem Transfer bekräftigt Italtrans seine Rolle als Talentschmiede. Bereits Enea Bastianini feierte hier 2020 den Moto2-Weltmeistertitel, aktuell überzeugt Diogo Moreira mit konstant starken Ergebnissen. «Wir wünschen Diogo alles Gute für die Zukunft und danken ihm für die Emotionen, die er uns in dieser Saison geschenkt hat», so Bertulessi.

Der aus Sevilla stammende Muñoz bringt reichlich Erfahrung aus Nachwuchsserien mit – von der Cuna de Campeones über die JuniorGP Moto3 und die Red Bull Rookies bis hin zur Stock-Europameisterschaft, die er 2023 gewann. Nun will er bei Italtrans den nächsten Schritt gehen.