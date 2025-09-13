Misano: Rekord zerschmettert – Moto2-Rookie auf Pole

Im Qualifying der Moto2-WM in Misano unterboten die Top-13 (!) den gerade mal einen Tag alten Rundenrekord. Barcelona-Sieger Daniel Holgado (CFMOTO Aspar) schwimmt auf einer Welle des Erfolgs und wurde Erster.

Die Top-14 des Moto2-Zeittrainings am Freitag ziehen direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein, alle anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen. Von dort rücken die schnellsten vier auf, der Rest steht auf dem Grid im Grand Prix am Sonntag ab Startplatz 19.



Der Einzige aus den Top-10 der Weltmeisterschaft, den verletzten Deniz Öncü ausgenommen, der den Umweg über das Q1 nehmen musste, war Vizeweltmeister Aron Canet, derzeit WM-Zweiter.



Im Q1 verbesserte Tony Arbolino den Moto2-Rekord vom Freitag auf 1:34,530 min; der Italiener schaffte den Sprung ins Q2 ebenso wie Canet, Daniel Munoz und Ayumu Sasaki.

Im ersten Stint des Q2 brillierte Arbolino in der dritten fliegenden Runde mit 1:34,420 min, zur Halbzeit holten sich die 18 Fahrer neue Reifen.



Sechs Minuten vor Ende begann die finale Jagd und die Zeiten purzelten: Daniel Holgado (CFMOTO Aspar) katapultierte sich mit seiner Kalex mit 1:34,216 min auf Platz 1 und blieb damit bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge unerreicht. Der 20-jährige Spanier schwimmt auf einer Welle des Erfolgs und qualifizierte sich nach Barcelona zum zweiten Mal in seiner Moto2-Rookie-Saison für die Pole-Position. Möglicherweise ein gutes Omen für ihn: In Katalonien hat er auch den Grand Prix gewonnen. Neben Holgado stehen Vietti und WM-Leader Manuel Gonzalez aus dem deutschen Intact-Team in der ersten Startreihe.

Reihe 2 bilden Barry Baltus, Canet und Moreira, in Reihe 3 stehen Senna Agius, Arbolino und Jake Dixon, der kurz vor Schluss einen Crash in Kurve 6 hatte.



Zonta van den Goorbergh stürzte 2 min vor Ende – nur Startplatz 16. Direkt vor dem Niederländer platzierte sich Supersport-Weltmeister Adrian Huertas.



Erstaunlich: Die Top-13 unterboten allesamt den am Freitag aufgestellten Rundenrekord!

Ergebnisse Moto2 Misano, Qualifying 2 (13. September):

1. Dani Holgado (E), Kalex, 1:34,216 min

2. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,040 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,075

4. Barry Baltus (B), Kalex, +0,131

5. Aron Canet (E), Kalex, +0,146

6. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,175

7. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,190

8. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,204

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,207

10. Albert Arenas (E), Kalex, +0,230

11. David Alonso (CO), Kalex, +0,345

12. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,375

13. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,416

14. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,491

15. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,561

16. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, 0,645

17. Daniel Munoz (E), Kalex, +0,753

18. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,769