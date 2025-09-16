Offiziell: Deniz Öncü wechselt 2026 zu Marc VDS

Der türkische Moto2-Pilot Deniz Öncü schließt sich ab 2026 dem Elf Marc VDS Racing Team an. Gemeinsam mit Aron Canet soll er für Siege und Glanz sorgen. Teambesitzer Marc van der Straten schwärmt vom Neuzugang.

Mitte August berichtete SPEEDWEEK.com, dass Deniz Öncü in der kommenden Moto2-Saison für das Elf Marc VDS Racing Team antreten wird. Am Dienstag nach dem Misano-Grand-Prix folgte die offizielle Bestätigung für 2026: Der türkische Hoffnungsträger wird das Team verstärken und im kommenden Jahr mit Aron Canet auflaufen.

Der 22-jährige Öncü gilt als eines der aufregendsten Talente außerhalb der MotoGP. Nach drei Siegen in der Moto3 konnte er in der laufenden Moto2-Saison 2025 gleich zweimal triumphieren – in Aragon und auf dem Sachsenring. Besonders sein Premierensieg in Aragon, der zugleich das knappste Rennen in der Moto2-Geschichte war, unterstrich sein außergewöhnliches Talent.

Teamgründer Marc Van Der Straten zeigt sich begeistert von der Verpflichtung: «Ich bin hocherfreut, dass Deniz nächstes Jahr zu uns stößt. Er ist ein großes Talent und ein noch größerer Charakter, der perfekt ins Team passen wird. Er hat in diesem Jahr schon bewiesen, dass er ein Sieger ist, und er bringt die Entschlossenheit und Leidenschaft mit, um an der Spitze zu kämpfen. Ich freue mich darauf, ihn nächstes Jahr in unseren Farben zu sehen und gemeinsam weitere Erfolge zu feiern.»

Auch Öncü selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe: «Ich bin sehr glücklich, ankündigen zu können, dass ich nächstes Jahr Teil der Marc VDS Racing Familie sein werde. Es wird eine neue Erfahrung und eine neue Herausforderung, aber ich habe volles Vertrauen, dass dies das Projekt ist, um meine Karriere auf das nächste Level zu bringen.»

«Das Team ist sehr professionell und hat in der Vergangenheit viele Erfolge gefeiert. Ich fühle, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dieses neue Kapitel zu beginnen. Wir teilen denselben Hunger nach Siegen, und ich freue mich darauf, erstmals mit der Boscoscuro-Maschine anzutreten. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam an der Spitze kämpfen werden», so Öncü.