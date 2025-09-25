Tony Arbolino nach Arm-Pump-OP: Kommt Motegi zu früh?

Moto2-Ass Tony Arbolino will beim Heim-GP seines Arbeitgebers Yamaha in Japan eine gute Leistung zeigen. Ob er nach seiner frischen Arm-Pump-OP fit genug ist für die anstrengende Strecke in Motegi, wird sich zeigen.

Mit Platz 9 konnte Boscoscuro-Pilot Tony Arbolino bei seinem Heim-GP in Misano ein solides Ergebnis einfahren. Danach ging es für den Italiener nach Barcelona, wo er sich in der Universitätsklinik Dexeus wegen eines chronischen Kompartmentsyndroms im rechten Unterarm operieren ließ.

Die von Professor Xavier Mir durchgeführte Operation verlief erfolgreich. Wenige Tage danach konnte «Tiger Tony» das Training wieder aufnehmen, um sich auf den Großen Preis von Japan vorzubereiten. «Die Operation zur Behebung des Arm-Pump-Problems ist sehr gut verlaufen, was mir viel Sicherheit gibt. Ich bin überzeugt, dass ich zu 100 Prozent fit in Motegi ankommen werde», ist sich Arbolino sicher.

Dennoch besteht eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich seiner körperlichen Verfassung. Die 4,8 km lange Rennstrecke in Motegi weist viele harte Bremszonen auf und ist körperlich sehr anstrengend. «Nach den ersten Runden auf der Strecke werde ich mir ein klareres Bild von meinem Zustand machen können», grübelte der 25-Jährige. «Aber ich bin sehr zuversichtlich, Asien gibt mir immer gute Energie, und in Misano hatten wir das Gefühl, etwas gefunden zu haben, das besser zu meinem Fahrstil passt. Ich bin sehr motiviert und möchte Spaß haben und meinem Team Grund zum Lächeln geben.»

Für das Team BLU CRU Pramac Yamaha ist es der Heim-GP. Bei dem wichtigen Event werden viele Fans erwartet, auch die Yamaha-Bosse werden an die Rennstrecke kommen. Arbolino und Teamkollege Izan Guevara werden somit in Japan mehr Druck als sonst haben.

Für Tony Arbolino sind zwei sechste Plätze – 2018 (Moto3) und 2022 (Moto2) – die bislang besten Ergebnisse in Motegi. In der laufenden Saison liegt er derzeit in der Gesamtwertung mit 53 Punkten auf dem 17. Platz.

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 227 Punkte. 2. Aron Canet 188. 3. Moreira 188. 4. Baltus 173. 5. Dixon 152. 6. Vietti 141. 7. Holgado 128. 8. Agius 104. 9. Arenas 101. 10. Öncü 100. 11. Ramirez 92. 12. Alonso 84. 13. Roberts 84. 14. Guevara 79. 15. Salac 79.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 378. 2. Boscoscuro 235. 3. Forward 13.