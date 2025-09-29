Holgado (1.): Rookie nimmt Top-3 in der WM ins Visier

Aspar-Pilot Daniel Holgado (Kalex) war im Moto2-Rennen in Motegi eine Klasse für sich. Der Rookie siegte vor Jake Dixon und kommt nach zuletzt vier Podestplätzen in fünf Rennen den Top-3 in der WM gefährlich nahe.

Moto2-Rookie Daniel Holgado holte sich in Motegi mit einer beeindruckenden Leistung seinen zweiten Sieg in der mittleren Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschaft. Der Aspart-Pilot ging von Startplatz 2 ins Rennen, zu Beginn von Runde 2 ging er bereits an Leader Diogo Moreira (Kalex) vorbei. Von diesem Moment an fuhr der Spanier sein eigenes Tempo. Holgado gelang es, zwischenzeitlich einen Vorsprung von mehr als vier Sekunden auf seine Verfolger herauszufahren.

In der Schlussphase des Rennens über 19 Runden kam Boscoscuro-Pilot Jake Dixon immer näher, doch Holgado überquerte die Ziellinie mit 1,3 Sekunden Vorsprung auf den Briten.

«Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Es war ein sehr gutes Rennen, ich habe alles gegeben. Ich wusste von Anfang an, dass ich etwas mehr zu bieten hatte, und habe mein Tempo vorgegeben», meinte der 20-Jährige zu seinem Rennen. «Ich hätte nicht erwartet, in den ersten Runden so schnell zu sein – ich habe mich selbst überrascht. Ich habe mich wirklich gut gefühlt.»

In den letzten fünf Moto2-Rennen holte Daniel Holgado vier Podestplätze. In Barcelona und Motegi siegte er. Dazu kamen zwei Pole-Positions. «Vier Podestplätze und vier Startplätze in der ersten Reihe in den letzten fünf Rennen – ich bin sprachlos», staunte er über sich selbst. «Das ist sehr aufregend für mich, ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die ich mit dem Team leiste. Es sind noch fünf Rennen übrig. Lasst uns diese genießen und weiter in diesem Stil arbeiten.»

In der Gesamtwertung liegt Holgado nach seinem Sieg beim Großen Preis von Japan mit 153 Punkten auf Platz 6. Die Rookie-of-the-Year-Wertung führt er vor Teamkollege David Alonso überlegen an. Doch auch der Kolumbianer kann mit seinem Auftritt in Motegi zufrieden sein – er wurde Vierter, verpasste das Podest um vier Hundertstelsekunden.

Ergebnisse Moto2 Motegi, Rennen (28. September):

1. Daniel Holgado (E), Kalex, 19 Runden in 34:50,326 min

2. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +1,304 sec

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +5,943

4. David Alonso (CO), Kalex, +5,985

5. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +8,426

6. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +9,271

7. Barry Baltus (B), Kalex, +10,137

8. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +11,592

9. Albert Arenas (E), Kalex, +12,588

10. Collin Veijer (NL), Kalex, +12,635

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +15,006

12. Marco Ramirez (E), Kalex, +15,125

13. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +15,741

14. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +17,634

15. Aron Canet (E), Kalex, +19,602

16. Adrian Huertas (E), Kalex, +20,601

17. Alex Escrig (E), Forward, +22,821

18. Yuki Kunii (J), Kalex, +24,077

19. Jorge Navarro (E), Forward, +25,292

20. Unai Orradre (E), Boscoscuro, +26,203

21. Mario Aji (RI), Kalex, +32,865

– Izan Guevara (E), Boscoscuro, 2 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Kalex, 9 Runden zurück

– Joe Roberts (USA), Kalex, 15 Runden zurück

– Celestino Vietti (I), Boscoscuro, 16 Runden zurück

– Senna Agius (AUS), Kalex, 16 Runden zurück

– Daniel Munoz (E), Kalex, 19 Runden zurück

– Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, 19 Runden zurück

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 238 Punkte. 2. Moreira 204. 3. Canet 189. 4. Baltus 182. 5. Dixon 172. 6. Holgado 153. 7. Vietti 141. 8. Arenas 108. 9. Agius 104. 10. Öncü 100. 11. Alonso 97. 12. Ramirez 96. 13. Roberts 84. 14. Salac 82. 15. Guevara 79.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 403. 2. Boscoscuro 255. 3. Forward 13.