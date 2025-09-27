Motegi: Gonzalez (Intact) mit Rekord auf Moto2-Pole

Im Qualifying der Moto2 in Motegi unterboten die Top-8 (!) den nur wenige Stunden alten Rundenrekord. WM-Leader Manuel Gonzalez erfreute sein deutsches Team Liqui Moly Dynavolt Intact mit seiner siebten Pole-Position 202

Die Top-14 des Moto2-Zeittrainings am Freitag ziehen direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein, alle anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen. Von dort rücken die schnellsten vier auf, der Rest steht auf dem Grid im Grand Prix am Sonntag (Start 5.15 Uhr MEZ) ab Startplatz 19.

Gleich drei Fahrer aus den Top-10 der Weltmeisterschaft, den verletzten Deniz Öncü ausgenommen, mussten durch das Qualifying 1: Der WM-Dritte Aron Canet, der Vierte Barry Baltus und der Achte Senna Agius.



Erstaunlich: Lediglich Baltus schaffte als Zweiter den Sprung ins Q2, außerdem David Alonso, Alonso Lopez und Filip Salac.

Der Rundenrekord 1:49,711 min von Manuel Gonzalez, im Vorjahr erstaunlicherweise im Q1 aufgestellt, war bereits am Freitag zerschmettert worden, als Jake Dixon im Zeittraining 1:48,679 min fuhr. Im FP2 am Samstagmorgen steigerte sich der Engländer mit einer weiteren Bestzeit sogar auf 1:48,319 min.

WM-Leader Gonzalez aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact fuhr im Q2 einige Sekunden zu früh aus der Boxengasse, als die Ampel noch rot war. Obwohl in so einem Fall normalerweise alle Runden des Runs gestrichen werden, holte seine Mannschaft ihn nicht sofort an die Box. «Sie hatten uns gesagt, dass sie nur die erste gezeitete Runde canceln», erklärte Teammanager Jürgen Lingg SPEEDWEEK.com. «Und er hatte ja noch eine, was dann schon Platz 2 war. In dem Fall war es richtig so.»

Filip Salac stürzte in seiner Einführungsrunde. Wenig später crashte Ayumu Sasaki, während Ungarn-Sieger David Alonso mit 1:48,129 min brillierte.

Sechs Minuten vor Ende begann die finale Jagd und die Zeiten purzelten: Gonzalez katapultierte sich mit seiner Kalex mit 1:47,925 min auf Platz 1 und blieb damit bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge unerreicht. Der 23-jährige Spanier steht damit zum siebten Mal in dieser Saison auf Startplatz 1, während seine direkten Verfolger im Gesamtstand, Moreira und Canet, nur Fünfter und 23. wurden.

Neben Gonzalez stehen Holgado und Alonso in der ersten Startreihe.



Reihe 2 bilden Celestino Vietti, Diogo Moreira und Jake Dixon; aus Reihe 3 starten Baltus, Sasaki und Collin Veijer.



Erstaunlich: Die Top-8 unterboten allesamt den nur wenige Stunden alten Rundenrekord!

Ergebnisse Moto2 Motegi, Qualifying 2 (27. September):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:47,925 min

2. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,132 sec

3. David Alonso (CO), Kalex, +0,204

4. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,207

5. Diogo Moreira (BRA), Kalex, +0,228

6. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,293

7. Barry Baltus (B), Kalex, +0,321

8. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,392

9. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,636

10. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,659

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,686

12. Albert Arenas (E), Kalex, +0,701

13. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +0,708

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,741

15. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,791

16. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,961

17. Daniel Munoz (E), Kalex, +1,127

18. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +1,618